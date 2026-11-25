Hernaniko bizilagun bat ikertzen ari dira "estutasunean dagoen seme-alabaren" iruzurra egin duelakoan
Guardia Zibilak ohar baten bidez jakinarazi duenez, biktimak jarritako salaketa baten ondorioz hasi zen ikerketa. Biktimak adierazi zuen mezu bat jaso zuela bere kontaktuen artean erregistratu gabe zuen telefono batetik.
Hernaniko (Gipuzkoa) bizilagun bat ikertzen ari da Guardia Zibila, Murtziako gizon bati WhatsApp bidez 3.500 euroko iruzurra egin ziolakoan.
Guardia Zibilak ohar baten bidez jakinarazi duenez, biktimak jarritako salaketa baten ondorioz hasi zen ikerketa. Biktimak adierazi zuen mezu bat jaso zuela bere kontaktuen artean erregistratu gabe zuen telefono batetik.
Elkarrizketan, solaskideak semea zelakoan deitu zion biktimari, eta ohiko telefonoa erabiltzea eragozten zion arazo bat zuela adierazi zion. Estutasun horretatik ateratzeko, berehala 3.500 euro bidaltzea behar zuela kontatu zion.
Semearekin hitz egiten ari zela sinetsita, ustezko senideak transferentzia bat egin zion.
Ondoren, solaskidea benetan semea ez zela ikusita, iruzurraren berri izan zuen, eta salaketa telematiko bat jarri zuen Guardia Zibilaren egoitza elektronikoaren bidez. Bertan, hainbat ikerketa egin zituen izandako elkarrizketari eta transferentzia jaso zuen banku kontuari buruz.
Ondorioztatu zutenez, iruzurgileak, 3.500 euroak jaso eta batera, kriptomoneta plataforma batera bideratu zuen dirua.