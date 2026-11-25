La Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno Vasco ha autorizado las operaciones de remoción, enderezamiento y reflotamiento del buque 'Gure Gaskuña', hundido el 24 de septiembre junto al muelle de Txurruka, del puerto exterior de Orio (Gipuzkoa), como consecuencia de un incendio mientras se encontraba realizando labores de mantenimiento.

Las actuaciones de remoción y salvamento de la embarcación tendrán una duración estimada de 45 días y la fecha de inicio será puesta en conocimiento público una vez se concreten definitivamente algunos aspectos técnicos de la operación, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Además de hacer emerger el pesquero, estas actuaciones tienen el objetivo de garantizar al máximo la protección del dominio público portuario mientras se realizan las operaciones de reflotamiento, achique, retirada de residuos y remoción del buque.