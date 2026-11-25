Instituciones y partidos vascos piden no ser "neutrales" ante la violencia machista
Instituciones y partidos vascos han apelado en este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, a no adoptar "posiciones neutrales" ante la violencia machista porque "no mirar, no reaccionar o guardar silencio también tiene consecuencias".
El lehendakari, Imanol Pradales, y la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, han presidido este mediodía en la sede de la Presidencia vasca en Vitoria una concentración en la que han tomado parte cargos y trabajadores del Ejecutivo autonómico.
En un mensaje en las redes sociales, Pradales ha recalcado que "ante la violencia machista no existen posiciones neutrales, todos y todas ocupamos un lugar ante ella".
Las instituciones piden una actitud activa contra la violencia
Las instituciones vascas han secundado durante la mañana concentraciones silenciosas y han dado lectura a declaraciones institucionales cuyo mensaje principal se ha centrado en pedir una "actitud activa y de implicación" ante la violencia machista, ante la cual "no hay neutralidad posible".
En los ayuntamientos de las capitales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa las declaraciones han sido leídas por los portavoces de los distintos grupos políticos y su contenido ha sido prácticamente idéntico ya que se han basado en las declaraciones elaboradas por Eudel y por Emakunde. Así, se ha insistido en "no permanecer indiferente" ni ser "neutral" ante la violencia.
Además de las instituciones, los partidos políticos también han lanzado mensajes en contra de la violencia machista mientras que los sindicatos han celebrado concentraciones por separado.