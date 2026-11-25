Instituciones y partidos vascos han apelado en este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, a no adoptar "posiciones neutrales" ante la violencia machista porque "no mirar, no reaccionar o guardar silencio también tiene consecuencias".

El lehendakari, Imanol Pradales, y la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, han presidido este mediodía en la sede de la Presidencia vasca en Vitoria una concentración en la que han tomado parte cargos y trabajadores del Ejecutivo autonómico.

En un mensaje en las redes sociales, Pradales ha recalcado que "ante la violencia machista no existen posiciones neutrales, todos y todas ocupamos un lugar ante ella".