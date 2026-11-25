Hablamos con Nené Diop, presidente de la asociación de senegaleses de Tolosaldea. El hizo la ruta hace 20 años. Una ruta muy dura, asegura. Dice que los jovenes huyen porque están desesperados. Y cree que la falta de vigilancia en el mar por la celebración de las olimpiadas jóvenes, ha podido influir en la salida masiva de cayucos hacia El Hierro.