La Ertzaintza ha detenido en Elgoibar a un hombre de 34 años, tras herir con un cuchillo a otro varón en el transcurso de un enfrentamiento con varias personas en su domicilio. La víctima contaba con una detención anterior.

El altercado se produjo en una vivienda del municipio guipuzcoano, tras presentarse en la misma tres individuos provistos de armas blancas. Durante la disputa que se originó, uno de ellos resultó finalmente herido.

Tras personarse varias dotaciones policiales, el pasado martes alrededor de las cinco de la tarde, se pudo determinar que la víctima, de 39 años, había acudido acompañada de otros dos varones, de 33 y 49 años. La víctima, que contaba con una detención anterior, fue trasladada al Hospital Donostia para ser intervenida quirúrgicamente por una lesión en la tráquea.

Se les han abierto diligencias como investigados por amenazas con arma blanca tanto a la víctima como a sus dos acompañantes.

Por su parte, el presunto agresor resultó detenido y, una vez finalizados los trámites policiales, el arrestado será puesto a disposición judicial.