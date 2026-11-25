La Guardia Civil investiga como un caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 32 años en una vivienda de Bullas (Murcia), según han informado fuentes de la Benemérita.

El cadáver de la víctima ha sido hallado en la mañana de este miércoles con signos de violencia por arma blanca en el interior del domicilio que compartía presuntamente con su pareja sentimental, que aún no ha sido localizada.

Los agentes han abierto una investigación para localizar al sospechoso y proceder a su detención.

La víctima figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género Viogen por otro hombre, que actualmente se encuentra en prisión, pero no por el presunto autor del asesinato, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.