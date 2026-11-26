Un joven de 24 años fue detenido el pasado viernes en el barrio bilbaíno de Deusto, tras ser identificado por la Ertzaintza y comprobar que había una orden europea de detención y entrega, emitida por Francia, por su relación con un homicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 20 de noviembre, sobre las 13:00 horas, cuando la Ertzaintza procedió a la identificación de un conductor que se había visto implicado en un accidente sin heridos con un vehículo policial. El individuo mostró un pasaporte de un país latinoamericano, con otra identidad. Sin embargo, la Ertzaintza confirmó su identidad real y comprobó que sobre él pesaba una requisitoria judicial europea de búsqueda, detención y extradición.

El arrestado, de 24 años y procedencia europea, fue trasladado al Juzgado de Guardia de Bilbao. También se le han abierto diligencias por un presunto delito de usurpación de estado civil.