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¿Por qué no nos movemos más en bicicleta?
Euskaraz irakurri: Zergatik ez gabiltza gehiago bizikletaz?
El 26 de noviembre, Día Mundial del Transporte Sostenible, ponemos el foco en la bicicleta como alternativa de movilidad. Pero ¿están nuestras ciudades preparadas para que todo el mundo pueda desplazarse en bicicleta de forma segura y accesible?
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