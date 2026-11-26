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Zergatik ez gabiltza gehiago bizikletaz?
Azaroaren 26an Garraio Jasangarriaren Munduko Eguna da. Bizikleta garraiobide jasangarria da, baina gure hirietan ba al dugu bizikletaz segurtasunez eta erraz mugitzeko aukerarik? Zer aldatu behar da jende gehiagok bizikleta erabil dezan?
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