Azkoyen erosteko Ohmniako EEPa baimendu du Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak
Azkoyeneko akzio bakoitzeko 10 euroan erostea eskaini du Jose Antonio Jainagak, Jaurlaritzak eta Kutxabanek osatutako Ohmnia enpresak. Azkoyeneko akziodunek hamabost egun dituzte eskaintza onartzeko. Konpainiak esan du Azkoyenek Nafarroan duen lantegia eta filialak toki berean mantenduko direla, baina egoitza soziala Bizkaira eramanda.
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) baimena eman du asteazken honetan Jose Antonio Jainagak zuzendutako Ohmnia Electronics enpresak Azkoyenen kapitalaren % 100 erosteko borondatezko eskaintza publikoa egiteko, 10 euroko prezioan, eskudiruzko akzio bakoitzeko.
Operazioak konpainia osoa 244,5 milioi eurotan balioesten du, eta Azkoyenen kapital soziala banatzen duten 2.4450.000 tituluetara bideratzen da, burtsako ikuskatzaileak jakinarazi duenez.
EEPrako bazkide nabarmenen ekarpen zehatzari dagokionez, 60 milioikoa izango litzateke Jainagaren aldetik, 35 milioikoa Kutxabanken aldetik Indar Karteraren bitartez, 35ekoa BBK fundazioaren bitartez, eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik 30 milioikoa.
Eragiketaren berme gisa, Ohmniak 244,5 milioi euroko bi banku-abal aurkeztu ditu, CaixaBankek eta Banco Sabadellek emandakoak, bakoitza 122.250.000 eurokoa.
Azkoyeneko akziodunek hamabost egun dituzte orain eskaintza hori onartzeko; EEP aurrera aterako da Ohmniak kapital sozialaren erdia baino gehiago eskuratzen badu, hau da, gutxienez 12 225 001 akzio. Ohar baten bidez, konpainiak ziurtatu du Azkoyenek Nafarroan duen lantegia eta filialak leku berean mantenduko direla, baina egoitza soziala Bizkaira eramango luketela.
Azkoyen hiru teknologien inguruko multinazional nafarra da: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies eta Time & Security, 211 milioi euroko fakturazioarekin eta 38 milioiko ebitdarekin.