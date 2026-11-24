Eusko Jaurlaritzak positibotzat jo du ICCATek adostutako hegaluzearen eta atun mojaren kuoten igoera: "Euskadiri mesede egiten dio"
Erabaki da espeziearen kuota osoa 47.251 tonatik urteko 50.000 tonara igotzea, nazioarteko erakundeak berak onartutako Kudeaketa Planak baimendutako gehieneko mailara.
Eusko Jaurlaritzak ziurtatu duenez, Atlantikoko Hegaluzea Kontserbatzeko Nazioarteko Batzordeak (ICCAT) aste honetan Vilamouran (Portugal) egindako ezohiko bileran lortutako akordioak, 2027-2029 aldirako hegaluzearen harrapaketen kuota globala handitzen duenak, "Euskadiri mesede egiten dio", "euskal flotarentzat garrantzitsuena den arrantza-tokietako baten hazkunde-itxaropenak sendotzen baititu".
ICCAT osatzen duten 60 herrialdeek hartutako erabakiaren arabera, espeziearen kuota osoa egungo 47.251 tonatik urteko 50.000 tonara igoko da, nazioarteko erakundeak berak onartutako Kudeaketa Planak baimendutako gehieneko mailara.
Eusko Jaurlaritzaren ustez, akordio horrek "egonkortasuna ematen dio arrantza-sektoreari", eta, aldi berean, "stockaren egoera biologiko ona eta ezagutza zientifikoan eta iraunkortasun-irizpideetan oinarritutako kudeaketa-sistemen eraginkortasuna" bermatzen ditu.
Erabakia
ICCATen ezohiko bileran, gobernuko ordezkariek, erakunde zientifikoek eta erakunde sektorialek arrantza-aukerekin, floten kontrolarekin eta itsas baliabideen kontserbazioarekin lotutako hainbat neurri jorratu dituzte.
Akordio horren ondorioz, Europar Batasunari dagokion kuota 35.815,9 tonatik 37.899,6 tonara igoko da, hau da, % 5,82ko igoera izango du. Proportzio berean igoko da Espainiako Estatuari esleitutako kuota, 22.362,4 tonatik 23.663,9 tonara. Erabakia euskal flotaren mesederako da zuzenean, azken kanpainan Estatuarentzat ezarritako kuota orokorraren ia % 60 harrapatu baitzuen.
Gaineratu duenez, Kudeaketa Planean bertan aurreikusitako malgutasun-mekanismoak aplikatzeak "arrantzarako benetako aukerak nabarmen handitzea ahalbidetuko du". Zehazki, egindako harrapaketak kuota erabilgarriaren % 75era iristen ez direnean urte batetik bestera kuotaren % 25eraino aldatzeko aukera jasotzen du araudiak.
Tresna horri esker, Estatuaren hasierako kuotari aurreko kanpainetako geldikinetatik eratorritako 5.590,6 tona gehigarri gehitu ahal izango zaizkio, eta kuota erabilgarria 29.254,5 tona ingurukoa izango da 2027rako.
Tunido tropikalak
Batzordeak onartu du, halaber, tunido tropikalen espezie batzuen kuota handitzea, hala nola atun mojarena. Zehazki, 2027. urterako, atun horren kuota 73.011 tonatik 85.000 tonara igaro zen.
Eusko Jaurlaritzaren arabera, Gineako Golkoan arrantzatzen duten euskal atunontzi handientzako "beste espezie garrantzitsuetako bat" da; izan ere, 2026an 3.151 tonako kuota izatetik 2027an 3.576 tona arrantzatu ahal izatera pasatuko dira, hau da, % 13,5 gehiago.
Euskal arrantza-sektorearentzako onura
Eusko Jaurlaritzako Arrantza sailburuorde Leandro Azkuek bileretan parte hartu du "euskal arrantza-sektorearekin batera", eta, bere iritziz, lortutako akordioa "albiste ona da baxurako flotarentzat eta Euskadiko arrantza-sektore osoarentzat", hegaluzearen kanpainak euskal portu askotan duen pisu ekonomikoa dela eta.
Gainera, uste du erabakiak erakusten duela "posible dela arrantza-baliabideen iraunkortasuna eta arrantza-sektorerako garapen-aukerak bateragarri egitea".