El Gobierno Vasco ha asegurado que el acuerdo alcanzado en la Reunión Extraordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), celebrada esta semana en Vilamoura (Portugal), que incrementa la cuota global de capturas de Bonito del Norte para el periodo 2027-2029, "beneficia a Euskadi" ya que "consolida las expectativas de crecimiento de una de las pesquerías más importantes para la flota vasca".

La decisión, adoptada por los 60 países que integran ICCAT, establece un aumento de la cuota total de la especie desde las 47 251 toneladas actuales hasta las 50 000 toneladas anuales, el nivel máximo permitido por el Plan de Gestión aprobado por la propia organización internacional.

El Gobierno Vasco cree que este acuerdo "aporta estabilidad al sector pesquero", al tiempo que reconoce "la buena situación biológica del stock y la eficacia de los sistemas de gestión basados en el conocimiento científico y en criterios de sostenibilidad".

Acuerdo

Durante la reunión extraordinaria de ICCAT, representantes gubernamentales, organismos científicos y organizaciones sectoriales han abordado distintas medidas relacionadas con las posibilidades de pesca, el control de las flotas y la conservación de los recursos marinos.

Como consecuencia de este acuerdo, la cuota correspondiente a la Unión Europea crecerá de 35 815,9 a 37 899,6 toneladas, lo que supone un incremento del 5,82%. En la misma proporción aumentará la cuota asignada al Estado español, que pasará de 22 362,4 a 23 663,9 toneladas. La decisión beneficia directamente a la flota vasca, que en la última campaña ha capturado casi el 60% de la cuota general establecida para el Estado.

Según ha añadido, la aplicación de los mecanismos de flexibilidad previstos en el propio Plan de Gestión "permitirá incrementar significativamente las posibilidades reales de pesca". En concreto, la normativa incluye la posibilidad de trasladar hasta el 25% de la cuota de un año a otro cuando las capturas realizadas no alcancen el 75% de la cuota disponible.

Gracias a esta herramienta, a la cuota inicial estatal podrán añadirse 5590,6 toneladas adicionales procedentes de remanentes de campañas anteriores, y situará la cuota disponible en torno a las 29 254,5 toneladas para 2027.

Túnidos tropicales

La Comisión también ha aprobado aumentar la cuota de algunas especies de túnidos tropicales como el Atún Patudo. En concreto, y para el año 2027, la cuota de Atún Patudo pasa de 73 011 toneladas a 85 000 toneladas.

Se trata, según el Gobierno Vasco, de "otra de las de especies de relevancia" para los grandes atuneros vascos que faenan en el Golfo de Guinea, que pasarán de tener una cuota en el año 2026 de 3151 toneladas a poder pescar en el 2027 3576 toneladas, es decir, un 13,5% más.

Beneficio para el sector pesquero vasco

El viceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco, Leandro Azkue, ha participado en las reuniones "acompañando al sector pesquero vasco" en un encuentro "clave para el futuro de varias pesquerías estratégicas para Euskadi".

A juicio del Ejecutivo vasco, el acuerdo alcanzado constituye "una buena noticia para la flota de bajura y para el conjunto del sector pesquero de Euskadi", dado el peso económico que tiene la campaña del Bonito del Norte en numerosos puertos vascos.

Además, considera que la decisión demuestra que "es posible compatibilizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros con las oportunidades de desarrollo para el sector pesquero".