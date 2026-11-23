El Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra, ha subrayado la necesidad de extender la innovación a más empresas, sobre todo a las pymes, y reforzar su colaboración con los agentes científicos para que todo ello se traduzca en nuevos productos, procesos y oportunidades de negocio.

Orkestra ha presentado este lunes su Informe de Competitividad del País Vasco 2026, que ha propuesto cinco ámbitos de actuación para acelerar la industria vasca y mejorar su competitividad. El informe evidencia, en primer lugar, que la actividad innovadora "está fuertemente concentrada en las empresas medianas", de las cuales innovan casi un 60 %. En el caso de las pymes, la cifra no llega a la mitad.

El documento también concluye que la innovación impacta positivamente en las exportaciones. En 2025, las exportaciones vascas de productos de tecnología media y alta alcanzaron los 17 843 millones de euros (59,8 % del total exportado), concentradas en el transporte y la maquinaria. La innovación también mejora la resiliencia, ya que mientras el conjunto de las exportaciones cayó casi un 9 % en dos años, las de estos productos se mantuvieron "prácticamente estables".

Otro de los ejes del informe es lograr que el conocimiento científico y tecnológico llegue a la industria. Los datos señalan que solo el 24,3 % de las pymes cooperan con otras entidades (casi tres tercios de las grandes empresas lo hacen), lo que hace mella en su facturación y en la innovación. Según Orkestra, el 86,9 % de las empresas vascas que realizan actividades de innovación y cooperan con otros agentes logra introducir innovaciones en el mercado.

Orkestra identifica otro cuello de botella en las empresas vascas: su capacidad de captar financiación, que es "notablemente inferior a la europea, lo que limita sus posibilidades de crecimiento".





















