El comité de empresa de Vicinay Sestao ha solicitado a la empresa que se admitan las salidas voluntarias y las prejubilaciones entre las bajas del ERE (se contemplan 60 despidos). La empresa ha respondido pidiendo a los sindicatos una lista de 60 voluntarios para el domingo y la posibilidad de vetar a algunos de ellos.

El comité y la empresa están negociando desde primeros de noviembre el ERTE general y el ERE para 60 personas que la empresa propuso en octubre, después de que en septiembre perdiera un fuerte pedido que podía dar carga de trabajo a la planta de Sestao.

El comité ha rechazado la lista de despedidos que entregó la dirección en un principio y que estaba formada por trabajadores de menor antigüedad. En la reunión de este lunes, 23 de noviembre, se ha abordado la propuesta sindical de incorporar al ERE bajas voluntarias y prejubilaciones.

La empresa ha respondido solicitando al comité un listado con 60 voluntarios antes de este domingo. No obstante, también se ha guardado la opción de poner veto a esos nombres, si considera que son puestos necesarios para el futuro de la compañía.

Los sindicatos han destacado la dificultad de conseguir 60 bajas incentivadas en "tan corto" espacio de tiempo. La empresa ha subido la indemnización por despido a 23 días por año con un límite de 14 mensualidades hasta 62 años, y para los de 63 años en adelante "lo que marca la ley, 20 días por año con un límite de 12 mensualidades".

También se ha abordado, en el mismo encuentro, el ERTE del 100% para toda la plantilla que se aplicaría desde el 14 de diciembre hasta el 1 de agosto de 2027, periodo en el que la empresa cesaría su producción.

Fuentes del Comité han expresado que, en este caso, “se ha pedido un plan de viabilidad. No nos están proponiendo nada, ni un plan futuro de empleo, ni un plan futuro de trabajo”.

Empresa y sindicatos se volverán a reunir el próximo lunes, 30 de noviembre. El plazo provisional para acabar las negociaciones del ERE es el 7 de diciembre, aunque el comité ha pedido prorrogar el periodo de consultas.