La Comisión Europea ha abierto una investigación formal contra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) por sospechas de abuso de posición dominante en el mercado de los refrescos.

Bruselas trata de esclarecer si la compañía ha puesto trabas a la venta de sus bebidas entre distintos países de la Unión Europea, especialmente a las importaciones hacia España, para evitar que los distribuidores puedan conseguir precios más competitivos.

La investigación se centra en la filial que comercializa los productos de Coca-Cola en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia. Según la Comisión, esta empresa es uno de los principales proveedores de bebidas carbonatadas en estos mercados.

Bruselas sospecha que Coca-Cola ha frenado las importaciones a España

Una de las principales líneas de investigación apunta a posibles incentivos ofrecidos a supermercados y otros establecimientos que venden bebidas para consumir fuera del local, para que limitaran las importaciones de refrescos a España.

Bruselas sospecha que la compañía habría condicionado descuentos y otras ventajas comerciales a que sus clientes no vendieran sus productos en otros países de la UE. De confirmarse, esta práctica podría dificultar que los distribuidores compraran bebidas más baratas en otros mercados europeos y las comercializaran en España.

La Comisión también investiga si Coca-Cola ha utilizado envases de distintos tamaños según el país para dificultar la circulación de sus productos entre los mercados nacionales.

Negociaciones separadas para cada país

Otro de los aspectos que examinan los servicios europeos de Competencia es si Coca-Cola ha impedido a determinados clientes mayoristas negociar conjuntamente el suministro de bebidas para varios países.

Según las sospechas de Bruselas, esta práctica habría obligado a los distribuidores a negociar por separado en cada mercado nacional, impidiéndoles obtener mejores condiciones comerciales mediante compras a mayor escala.

La Comisión considera que, si estas prácticas se confirman, podrían vulnerar las normas europeas de competencia, debilitar el mercado único y acabar repercutiendo en los consumidores, con precios más elevados y una menor oferta.

Coca-Cola colaborará con la investigación

Coca-Cola Europacific Partners ha señalado que toma nota del anuncio de la Comisión Europea y que colaborará plenamente con las autoridades durante la investigación.

La investigación se tramitará con carácter prioritario, aunque no tiene un plazo legal establecido para su conclusión. Su duración dependerá de la complejidad del caso, de la cooperación de la empresa y del ejercicio de su derecho de defensa.

La apertura del procedimiento no implica que la compañía haya cometido una infracción. Si Bruselas confirma las prácticas anticompetitivas, podría imponer una multa.