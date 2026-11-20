Metro Bilbao ha publicado este viernes datos de un informe socioeconómico, encargado con motivo de su 30 aniversario, en el que destaca que este medio de transporte ha contribuido a la creación de más de 2.700 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, y que ha marcado el lugar de residencia del 37 % de su clientela.

Según el estudio, Metro Bilbao ha impulsado la actividad local y el comercio de la capital vizcaina en sus tres décadas de funcionamiento y ha contribuido a la economía vasca con un impacto de casi 5.600 millones de euros en el PIB durante ese tiempo, lo que equivale a casi el 6 % del Producto Interior Bruto anual de la CAPV. Asimismo, ha favorecido durante los 30 años de su existencia una recaudación fiscal de 650 millones de euros.

El informe recoge, asimismo, que los trenes del metro han recorrido 123 millones de kilómetros, lo que equivale a más de 3000 vueltas a la tierra o a 161 viajes de ida y vuelta a la luna, según pone de manifiesto. El récord diario de viajeros lo consiguió el 11 de abril de 2024, cuando la Gabarra movilizó a más de 512 000 personas.

También se destaca la contribución de Metro Bilbao en materia medioambiental debido a la reducción de las emisiones contaminantes que ha representado su uso frente al vehículo privado. En sus más de 30 años de historia, el metropolitano ha permitido retirar de las carreteras más de 1.764 millones de vehículos, evitando así la emisión de más de 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono, según sus datos.



Respecto a los retos de los próximos años, el estudio cita la dotación de nuevos trenes, la modernización del sistema de señalización y la renovación integral del Puesto de Mando Centralizado.