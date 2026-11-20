Los trabajadores de espectáculos y eventos de la CAV han desconvocado la huelga prevista para los días 26 y 27 de noviembre. Así lo han comunicado este viernes los sindicatos de la mesa negociadora del sector tras la reunión mantenida con la patronal. "Este resultado es consecuencia directa de la lucha llevada a cabo por los trabajadores", han destacado.

La patronal ha trasladado a los sindicatos propuestas concretas y plazos para su ejecución y, según ha destacado la representación de los trabajadores, "hemos conseguido avances en los temas que más nos afectan", como el compromiso firme de incluir en el futuro convenio la entrega de calendarios con antelación. Además, a partir del próximo 1 de enero, los turnos y horarios se comunicarán con un preaviso mínimo de cinco días y los días de descanso de los fines de semana con tres meses de antelación.

Los sindicatos han lamentado que han tardado más de año y medio en reunirse con la patronal vasca. De hecho, en abril de 2025 todos los sindicatos de la mesa negociadora decidieron abandonar la negociación con la intención de trasladar a la patronal que las reuniones debían realizarse con propuestas concretas y que el convenio no se convertiría en un instrumento para legitimar las conductas habituales, aunque entienden que la flexibilidad es necesaria en este sector.

El punto de inflexión, dicen, fue que la patronal dijera que con más de cinco días de plazo no era capaz de organizar a los trabajadores.

Aunque han desconvocado los paros para la próxima semana, han señalado que no descartan continuar con las movilizaciones si no se cumplen los compromisos, si la patronal vuelve a intentar alargar la negociación o incumplir lo acordado: "Volveremos a salir a la calle con más fuerza y con más razón que nunca".