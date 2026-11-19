El sindicato ELA ha denunciado este jueves que Volkswagen Navarra se está ahorrando más de cuatro millones de euros, entre salarios y cotizaciones, con la formación de unas 1000 personas que, según asegura, trabajan sin cobrar ni disponer de un contrato y sin garantías de incorporarse al nuevo turno de fin de semana.



En una comparecencia ante los medios de comunicación, el sindicato ha cifrado en al menos 3,5 millones de euros el ahorro salarial de la multinacional durante este trimestre, una cantidad que superaría los cuatro millones si se tienen en cuenta las cotizaciones a la Seguridad Social.



ELA ha señalado que estas personas están a disposición de la empresa durante ocho horas diarias bajo la premisa de recibir formación para incorporarse al nuevo turno de fin de semana, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo 8 de enero.



A ellas se suman otras 800 personas que están siguiendo procesos similares en empresas proveedoras de la planta de Landaben y que, según el sindicato, tampoco disponen de contratos laborales ni de prácticas.



ELA ha denunciado que decenas de estas personas han abandonado otros trabajos o sus estudios ante la posibilidad de incorporarse a la plantilla de Volkswagen Navarra, sin que exista ninguna garantía de contratación, y ha advertido de que la tasa de eventualidad del nuevo turno será del 100 %.



Asimismo, ha señalado que estas personas no disponen de taquillas, vestuarios ni servicio de transporte y tampoco pueden utilizar la cantina de la fábrica ni otros servicios.

