El Gobierno español ha aprobado una norma, con la transposición de dos directivas europeas, que refuerza el derecho de información de los trabajadores sobre los elementos esenciales de su contrato y mejora la detección de la brecha retributiva de género y los mecanismos para su reparación. La norma deberá ahora aprobarse en la Diputación Permanente del Congreso.



"Se acabó el secreto salarial en las empresas", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha explicado que la norma incluye por primera vez "la indemnidad expresa" que protege a los trabajadores frente a represalias derivadas de reclamar sus derechos laborales.

Así, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a conocer si hay o no diferencias salariales dentro en su empresa, solicitando por escrito la información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, en los grupos, categorías o niveles retributivos. La empresa tendrá dos meses para contestar y no hacerlo puede ocasionarle multas de hasta 7500 euros.