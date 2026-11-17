Trabajadores de Osakidetza se han concentrado este martes ante los centros sanitarios, convocados por Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, para exigir "mejoras en las condiciones laborales de todos los colectivos" de Osakidetza. Los sindicatos han reiterado su intención de continuar con el calendario de movilizaciones previsto y, de este modo, si no hay "avances" en la Mesa Sectorial del próximo día 2, se llevarán a cabo las jornadas de huelga anunciadas en diciembre.



