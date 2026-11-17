El número de operaciones de compraventa de viviendas está experimentando caídas en el conjunto del Estado español: septiembre registró un descenso del 13,4% respecto al mismo mes del año anterior, y la Comunidad Autónoma de Euskadi lidera esa caída, con prácticamente 10 puntos más que la media estatal. En septiembre de 2026 se han vendido 1.985 viviendas, lejos de las 2.580 del mismo mes en 2025.

Por su parte, en la Comunidad Foral de Navarra se ha producido el mismo número de operaciones en el mismo mes de ambos ejercicios: 678 en total, pese a que en el número total de transmisiones ha habido una caída del 5,6 %, con unas cifras más cercanas a los del mismo mes de 2025, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, los datos acumulados sitúan a 2026 como uno de los mejores años desde la crisis financiera de 2007-2008 en Hegoalde: desde 2007, con datos acumulados hasta septiembre de cada año, Nafarroa no ha superado nunca las cifras de 2026 y la CAV se sitúa en el segundo mejor año, después de batir récord en 2025.

En el conjunto del Estado, la compraventa de viviendas acumula una caída del 3,6 %. La caída acumulada en la CAV es del 5,7 % mientras en Navarra ha experimentado un crecimiento del 3,9 %.

CAV: pese al desplome de septiembre, segundo dato más alto desde 2007

Observando únicamente los datos del mes de septiembre, la CAV lidera la caída de la compraventa respecto al mismo mes del año pasado. La caída de septiembre de 2026 respecto al mismo mes de 2025 es del 23,1 %.

Con este dato, la CAV recupera la tendencia negativa de los meses anteriores, exceptuando agosto, cuando la CAV rompió esa tendencia experimentando un aumento del 4,8 %.

En septiembre se transmitieron en la C.A. de Euskadi 6.831 fincas: 607 rústicas, y la gran mayoría (un 91 %) urbanas, de las cuales más de la mitad (55 %) fueron viviendas (3.424 en total) y el resto otro tipo, como oficinas, garajes, trasteros y solares.

De las viviendas transmitidas, 1.985 lo fueron por compraventa (en septiembre de 2025 fueron 2.580), 885 por herencia, 37 donaciones, 5 por permuta y 512 otro tipo de operaciones. 1.822 viviendas fueron libres y 163 protegidas.

La gran mayoría de las compraventas (87 %) fueron viviendas usadas, 1.589, frente a las 396 de nuevas promociones. Por territorios, se vendieron 1.014 en Bizkaia, 693 en Gipuzkoa y 278 en Araba.