El coste de la crianza roza los 900 euros mensuales en Euskadi y una de cada cinco familias no puede asumirlo
Un informe de Save the Children alerta de que 35 533 hogares con menores en la Comunidad Autónoma Vasca carecen de ingresos suficientes para cubrir el coste de la crianza. La organización solicita reforzar las ayudas familiares y extender la prestación hasta los 17 años.
El gasto medio para criar a un hijo o una hija en la Comunidad Autónoma Vasca ha alcanzado los 899 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento del 39 % desde 2018. Esta cifra implica que el 17 % de las familias no cuenta con ingresos suficientes para asumir dicho coste, ni siquiera destinando toda su renta a ello. Esta situación afecta a cerca de 35 533 hogares con ingresos inferiores a 27 000 euros anuales.
Este coste aumenta, además, con la edad y alcanza su nivel más alto durante la adolescencia, situándose en 1014 euros mensuales entre los 13 y 17 años.
Esto son algunos de los resultados del informe El coste de la crianza en Euskadi 2026, elaborado por Save the Children, un estudio que analiza el esfuerzo económico que conlleva la crianza en la CAV y las dificultades que afrontan muchos hogares para cubrir estas necesidades. Según esta publicación, Euskadi presenta un coste de crianza superior a la media del Estado español y se sitúa como la tercera comunidad autónoma más cara, únicamente por detrás de la Comunidad de Madrid y Catalunya.
El peso de la vivienda y la alimentación
Los gastos de vivienda y alimentación representan conjuntamente el 45 % del coste medio mensual de criar a un hijo o hija en Euskadi. La alimentación supone una media de 227 euros mensuales por hijo o hija, mientras que el gasto en vivienda alcanza los 177 euros, a los que se suman otros 53 euros de gastos corrientes del hogar.
Casi uno de cada tres menores vive en riesgo de pobreza
Según el informe, en 2024, el 30,7 % de la infancia y la adolescencia en Euskadi se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 18,7% de la población adulta. Mientras los niveles se mantienen para la población adulta, para la infancia y adolescencia aumenta 6 puntos respecto a 2022.
Esta vulnerabilidad golpea de forma especial a las familias monomarentales. Nueve de cada diez hogares monoparentales están encabezados por una mujer y, en 2024, el 52,1% de las personas que vivían en ellos se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.
Políticas públicas de apoyo a la crianza
Save the Children ha solicitado en Euskadi ampliar las ayudas a las familias hasta los 17 años. La organización señala la necesidad de reforzar las políticas públicas.
"Es necesario reforzar las políticas públicas para que todas las familias puedan ofrecer a sus hijos e hijas, unas condiciones de vida adecuadas, basadas en igualdad de oportunidades reales", ha explicado Irati Álvarez, responsable de Incidencia Política de Save the Children en Euskadi.