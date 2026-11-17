El gasto medio para criar a un hijo o una hija en la Comunidad Autónoma Vasca ha alcanzado los 899 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento del 39 % desde 2018. Esta cifra implica que el 17 % de las familias no cuenta con ingresos suficientes para asumir dicho coste, ni siquiera destinando toda su renta a ello. Esta situación afecta a cerca de 35 533 hogares con ingresos inferiores a 27 000 euros anuales.

Este coste aumenta, además, con la edad y alcanza su nivel más alto durante la adolescencia, situándose en 1014 euros mensuales entre los 13 y 17 años.

Esto son algunos de los resultados del informe El coste de la crianza en Euskadi 2026, elaborado por Save the Children, un estudio que analiza el esfuerzo económico que conlleva la crianza en la CAV y las dificultades que afrontan muchos hogares para cubrir estas necesidades. Según esta publicación, Euskadi presenta un coste de crianza superior a la media del Estado español y se sitúa como la tercera comunidad autónoma más cara, únicamente por detrás de la Comunidad de Madrid y Catalunya.