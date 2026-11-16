Conflicto laboral
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Técnicos de espectáculos convocan dos días de huelga en Hego Euskal Herria coincidiendo con el cierre de la campaña electoral

Los sindicatos denuncian la precariedad laboral y el bloqueo de las negociaciones con las patronales del sector. La huelga afectará a conciertos, congresos, actos políticos y otros eventos, los días 26 y 27 de noviembre.
PAMPLONA, 10/10/2026.- Técnicos y técnicas de espectáculos se han concentrado este sábado en la plaza de Baluarte, en Pamplona, dentro de la jornada de huelga convocada para reclamar un convenio propio para el personal técnico y auxiliar de eventos de Navarra, y han denunciado la falta de respuesta de la patronal a la negociación. Las personas concentradas han portado una pancarta con el lema 'Teknikariak borrokan! Convenio digno ya!' y han coreado consignas como 'Sin técnicos no hay circo, un convenio digno', 'Queremos trabajar sin precariedad' y 'Si no hay un buen salario, apago el escenario'.EFE/ Jesús Diges
Imagen de una concentración en Pamplona

EITB

Última actualización

Los trabajadores y trabajadoras del sector técnico de espectáculos de Hego Euskal Herria están llamados a secundar dos jornadas de huelga los próximos 26 y 27 de noviembre, coincidiendo con el cierre de la campaña electoral. La convocatoria, impulsada por los sindicatos TEKNIKARIOK, LAB, ESK, ELA, CC. OO., UGT y CNT, se desarrollará en Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Navarra para reclamar mejoras laborales y denunciar la falta de avances en la negociación colectiva.

Los sindicatos acusan a las patronales de mantener bloqueadas las negociaciones. Señalan a EUKI en la Comunidad Autónoma Vasca y a AESTAN en Navarra como responsables de una situación que, según denuncian, permite a las empresas mantener la precariedad y vulnerar los derechos laborales de las plantillas.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la regulación del sector y la mejora de las medidas de conciliación y flexibilidad laboral, para evitar que los trabajadores tengan que permanecer a disposición de las empresas durante jornadas completas.

Las centrales sindicales aseguran que, pese a la presión ejercida y a las movilizaciones realizadas durante el verano en las fiestas de Vitoria-Gasteiz, Donostia y Bilbao, el conflicto continúa sin resolverse. Aunque EUKI ha retomado recientemente el contacto con la parte sindical, consideran que su propuesta todavía no responde a los compromisos que reclaman.

La huelga afectará a todos los espectáculos y eventos programados durante esas dos jornadas, incluidos conciertos, congresos y actos de cierre de campaña electoral. Los sindicatos han hecho un llamamiento a trabajadores, público, promotores y organizadores para que apoyen la movilización y suspendan las actividades previstas.

Deialdia
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