Técnicos de espectáculos convocan dos días de huelga en Hego Euskal Herria coincidiendo con el cierre de la campaña electoral

Los trabajadores y trabajadoras del sector técnico de espectáculos de Hego Euskal Herria están llamados a secundar dos jornadas de huelga los próximos 26 y 27 de noviembre, coincidiendo con el cierre de la campaña electoral. La convocatoria, impulsada por los sindicatos TEKNIKARIOK, LAB, ESK, ELA, CC. OO., UGT y CNT, se desarrollará en Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Navarra para reclamar mejoras laborales y denunciar la falta de avances en la negociación colectiva.

Los sindicatos acusan a las patronales de mantener bloqueadas las negociaciones. Señalan a EUKI en la Comunidad Autónoma Vasca y a AESTAN en Navarra como responsables de una situación que, según denuncian, permite a las empresas mantener la precariedad y vulnerar los derechos laborales de las plantillas.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la regulación del sector y la mejora de las medidas de conciliación y flexibilidad laboral, para evitar que los trabajadores tengan que permanecer a disposición de las empresas durante jornadas completas.

Las centrales sindicales aseguran que, pese a la presión ejercida y a las movilizaciones realizadas durante el verano en las fiestas de Vitoria-Gasteiz, Donostia y Bilbao, el conflicto continúa sin resolverse. Aunque EUKI ha retomado recientemente el contacto con la parte sindical, consideran que su propuesta todavía no responde a los compromisos que reclaman.

La huelga afectará a todos los espectáculos y eventos programados durante esas dos jornadas, incluidos conciertos, congresos y actos de cierre de campaña electoral. Los sindicatos han hecho un llamamiento a trabajadores, público, promotores y organizadores para que apoyen la movilización y suspendan las actividades previstas.