El gobierno español prevé una subida de entre el 3 % y el 4 % en las pensiones del año que viene, una subida que estará marcada por la inflación acumulada durante el último año en el mes de noviembre.

El sistema recogido en la legislación establece una subida vinculada a la media de inflación de los 12 meses anteriores, hasta el dato de noviembre. El Instituto Nacional de Estadística publicará ese dato el 27 de noviembre y la estimación es que sea del 4,6 % en octubre y 4,4 % en noviembre, lo que conduciría a una subida de pensiones que rondaría el 3,52 %.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la tramitación urgente para “arrancar la maquinaria para subir las pensiones”. Posteriormente habrá de aprobarse la norma con rango de ley, donde se recogerá la cantidad exacta.

Subidas de más del 40 % en ocho años

La ministra ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para presentar un informe sobre la evolución del sistema de pensiones, y ha destacado el aumento del 44,5 % en la pensión media, de entre el 43 % y 69 % en las pensiones mínimas y de un 65 % en las no contributivas.

Además, la ministra ha asegurado que la ratio entre cotizante y pensionista presenta la mejor cifra de los últimos 15 años, con 2,51 personas trabajadoras por cada jubilada. Por otra parte, ha destacado la recuperación de la ‘hucha de las pensiones’, que experimentó su pico en 2011 con 67 millones de euros y fue disminuyendo durante diez años hasta rozar los 2 millones de euros. La previsión es cerrar el año cerca de los 20 millones.