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El Congreso avala el decreto de vivienda y rechaza el de renovación automática de alquileres

El Gobierno español ha sacado adelante el grueso de las medidas que aprobó a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, por 35 votos a favor y 34 en contra. No ha podido, sin embargo, convalidar el decreto de renovación automática de los alquileres.

MADRID, 12/11/2026.- Minuto de silencio al inicio de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso que debate y vota este martes la convalidación de los decretos de vivienda rechazados hace unas semanas por la Cámara Baja. EFE/ J.J.Guillen
La Diputación Permanente del Congreso ha votado los decretos de vivienda. Foto: EFE

EITB

Última actualización

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley con el que el Gobierno busca hacer la vivienda más accesible y frenar la especulación, pero ha rechazado el otro decreto con el que el Ejecutivo pretendía introducir en el Estado español la renovación automática de los contratos de alquiler.

En vísperas del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre y 24 horas después de la huelga general por la vivienda, el Gobierno español ha sacado adelante el grueso de las medidas que aprobó a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, por 35 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos) y 34 en contra (PP, Vox y Junts).

No ha podido, sin embargo, convalidar el decreto de renovación automática de los alquileres, al situarse el PNV en el bloque del no y sumar con el PP, Vox y Junts 35 votos en contra, frente a los 34 a favor de la izquierda. 

Estas son las medidas de los decretos sobre vivienda
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