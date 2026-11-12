El Congreso avala el decreto de vivienda y rechaza el de renovación automática de alquileres

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley con el que el Gobierno busca hacer la vivienda más accesible y frenar la especulación, pero ha rechazado el otro decreto con el que el Ejecutivo pretendía introducir en el Estado español la renovación automática de los contratos de alquiler.



En vísperas del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre y 24 horas después de la huelga general por la vivienda, el Gobierno español ha sacado adelante el grueso de las medidas que aprobó a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, por 35 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos) y 34 en contra (PP, Vox y Junts).



No ha podido, sin embargo, convalidar el decreto de renovación automática de los alquileres, al situarse el PNV en el bloque del no y sumar con el PP, Vox y Junts 35 votos en contra, frente a los 34 a favor de la izquierda.