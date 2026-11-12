PNV y PSE-EE pactan las líneas esenciales de la reforma fiscal de Bizkaia, pero discrepan sobre varias deducciones

El PNV y el PSE-EE han pactado las líneas esenciales de la reforma fiscal de Bizkaia, que han quedado reflejadas en una batería conjunta de medidas, en línea con el pacto de mínimos que alcanzaron en septiembre.

Tras finalizar este miércoles el plazo para presentar enmiendas, los socios de Gobierno han acordado una serie de medidas, pero los socialistas mantienen su desacuerdo en algunos puntos y han añadido otras 13 enmiendas en solitario. Así, el PSE-EE pide suprimir medidas como deducciones por seguros médicos privados o por cuotas de gimnasio, así como los bonus a directivos por arraigo.

Entre las medidas conjuntas acordadas, y que fueron presentadas al inicio del curso político, están una reducción del impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los jóvenes o mejoras fiscales para obras de rehabilitación.

A pesar de esas diferencias, ambas formaciones hacen una valoración positiva y se sienten satisfechas con el acuerdo. Fuentes del PNV destacan que las enmiendas conjuntas reflejan lo acordado en septiembre y logran "una mejoran de la vida de las personas". Por su parte, los socialistas lo consideran "un acuerdo de gran relevancia", por lo pactado en materia de vivienda, y creen que todavía hay margen para más acuerdos antes de la votación definitiva.