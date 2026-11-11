Los sindicatos consideran "todo un éxito" la huelga general por la vivienda
Decenas de miles de personas han inundado este miércoles las calles de las cuatro capitales de Hegoalde para reclamar que la vivienda sea un derecho garantizado y garantizar sueldos dignos. Lo han hecho en el marco de la huelga general convocada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda, que han considerado “todo un éxito” el desarrollo de la jornada.
Grandes marchas en las capitales vascas
En Bilbao, tres columnas han partido a las 11:30 desde el Museo Guggenheim, el Ayuntamiento y Zabalburu para, pasadas las 12:30, juntarse en el Teatro Arriaga y confluir en una marcha que ha paralizado la Gran Vía bilbaína hasta la sede del Gobierno Vasco, junto a la plaza del Sagrado Corazón. Dos horas después del inicio de la manifestación conjunta, aún había manifestantes que no habían comenzado el recorrido. Según fuentes de la Policía Municipal, han participado unas 50 000 personas en la marcha.
En la cabecera de la marcha, tras una pancarta en la que figuraba el lema en euskera 'Para garantizar el derecho a la vivienda, no a la especulación", junto a la frase en castellano 'Contra el empobrecimiento, subida de los salarios'.
En Vitoria-Gasteiz miles de personas han participado en la manifestación que ha partido a las 12:00 de la Plaza Bilbao en dirección hacia la Virgen Blanca. La participación ha sido tan multitudinaria que, 45 minutos después, aún había manifestantes que aún no habían podido iniciar el recorrido.
A la altura del Museo Artium, un grupo de pensionistas con su propia pancarta ha saludado el paso de la marcha, lo que ha sido respondido con aplausos por los manifestantes. Igualmente, los trabajadores de servicios mínimos del Hospital de Santiago se han asomado a las ventanas y han aplaudido a los miles de personas que se manifestaban.
En San Sebastián, la marcha ha partido pasadas las 12:30 horas de la plaza de Pío XII del barrio de Amara. Durante el trayecto, los participantes han coreado distintas consignas en favor de la huelga y la lucha de la clase trabajadora, así como en favor del derecho a una vivienda digna.
Dirigidos por la cabeza tractora de un camión del sindicato de transportistas Hiru, la manifestación, en la que han tomado parte dirigentes de EH Bildu, como Arkaitz Rodríguez, Maddalen Iriarte y Oihana Etxebarrieta, y de Podemos, como Maite Gartzia y Miren Echeveste, entre otros, ha recorrido las principales calles del centro de la capital guipuzcoana para dirigirse al Boulevard, donde ha finalizado.
En Pamplona, varias marchas han confluido en la Plaza del Castillo, donde se han juntado unas 18 000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 25 000 personas, según los sindicatos.
En la avenida Carlos III se han unido las marchas de ELA y LAB y del resto de sindicatos, y los participantes en las mismas han realizado una sentada ante el Palacio de Navarra, sede del Gobierno Foral, mientras gritaban lemas contra los fondos buitre.
Movilizaciones por la tarde
Tras las movilizaciones generales de la mañana, por la tarde miles de personas han vuelto a tomar las calles en decenas de municipios de toda Hego Euskal Herria, además de las cuatro capitales vascas.
Incidencia
La huelga se ha hecho notar en el comercio y la hostelería, y el seguimiento ha sido “amplio” en la industria, con polígonos con mucha menos actividad de lo habitual y empresas referentes como Petronor prácticamente con servicios mínimos, con Mercedes y la ACB de Sestao produciendo a la mitad y con los talleres de CAF parados, entre otros ejemplos aportados por los sindicatos.
Entre los empleados públicos el seguimiento ha sido desigual. En el turno de mañana de Osakidetza, el paro lo ha secundado el 14,82 % del personal, en los centros educativos se ha llegado al 60 % y en el resto de los servicios del Gobierno Vasco ha parado el 38 % de la plantilla.
En el transporte público los servicios mínimos del 30 % se han desarrollado con normalidad, salvo por incidencias puntuales relacionadas con el corte de alguna carretera o vía que ha provocado retrasos y alteraciones en algunas líneas.
Jornada “histórica”
Los líderes de ELA, Mitxel Lakuntza, y de LAB, Garbiñe Aranburu, han considerado un "gran éxito" la huelga y han mandado un mensaje a los ejecutivos vasco y navarro para que usen sus competencias para "acabar con la especulación" y aumentar el parque público de vivienda, y para desarrollar "otras políticas" encaminadas a intervenir el mercado, prohibir los desahucios o proteger a los inquilinos.
Por su parte, los responsables de CCOO y UGT en Euskadi, Santi Martínez y Tximi López, respectivamente, han valorado en Bilbao el "éxito" de la jornada de huelga, a su juicio, "un día histórico".
Desde los sindicatos de vivienda han destacado que en esta jornada se han "vaciado" los centros de trabajo, se han llenado las calles de Euskadi y Navarra, movilizándose por el derecho a la vivienda garantizada "para todo el mundo".
“Consideramos que la parte de la mañana ha sido un éxito, varias decenas de miles se han juntado tanto en Bilbao como en el resto de las capitales de Hego Euskal Herria y ahora en la tarde es el turno de los pueblos y las comarcas", han relatado.
Además, han aprovechado esta jornada de huelga para señalar la "responsabilidad directa" de las instituciones vascas, tanto los ayuntamientos como los gobiernos vasco y navarro.
Posturas desiguales entre partidos
Los partidos vascos mantienen posturas diferentes sobre esta huelga. El PNV ha argumentado que "intentar paralizar el país no es la solución" a la crisis de la vivienda y la carestía de la vida, aunque comparte la necesidad de "atajar" estos problemas.
EH Bildu ha secundado el paro y ha pedido a "todos los partidos vascos" que mañana en la Diputación Permanente del Congreso voten a favor de los dos decretos ley de vivienda del Gobierno, una petición que también han planteado Frente Amplio.
En cambio, el PP ha denunciado el carácter "político" de la huelga, que cree que ha sido organizada en "contra del próximo Gobierno del Partido Popular".
Piquetes a primera hora y 14 detenidos
La jornada de huelga ha arrancado de madrugada con numerosos piquetes en diferentes polígonos industriales y puntos estratégicos y con cortes puntuales de carreteras, como la N-I en Gipuzkoa entre Legorreta e Ikaztegieta, y en los accesos a las ciudades o al campus de Leioa de EHU.
Aunque los incidentes han sido minoritarios, la Ertzaintza ha detenido a 13 personas en altercados ocurridos en Portugalete (donde se han practicado 8 arrestos), Vitoria (2 detenciones), Agurain, Zamudio, y San Sebastián (1 detenido en cada caso). Además, se han abierto diligencias como investigados a 3 hombres en Errenteria y 155 personas han sido identificadas en varias actuaciones.
En Navarra, por su parte, la Policía Nacional ha detenido a una persona en Pamplona.
Siete agentes de la Ertzaintza han sido trasladados a centros médicos por diferentes lesiones ocasionadas por el lanzamiento de objetos y agresiones físicas sufridas, según el Departamento de Seguridad.
CCOO ha informado de que un delegado de esa organización que participaba en un piquete en el acceso al Parque Tecnológico de Zamudio ha resultado herido y ha sido arrestado, en una actuación policial "absolutamente desmedida".
Agresiones
El PNV ha denunciado que dos jóvenes de EGI, la organización juvenil del partido, han sido "amenazadas" mientras limpiaban pintadas y retiraban carteles alusivos a la huelga general en un batzoki de San Sebastián, en la plaza Benta Berri del barrio El Antiguo.
En Barakaldo, el PP ha denunciado la agresión a dos jóvenes de Nuevas Generaciones en la sede del partido de la localidad. Según los populares, los hechos han ocurrido alrededor de las seis de la tarde, cuando un grupo de individuos encapuchados "ha arrojado un calentador de agua eléctrico contra la cristalera de la sede, rompiéndola".
Al salir los dos jóvenes para comprobar qué había sucedido, los agresores "les han propinado varios golpes y les han insultado, llamándoles, entre otras cosas, fascistas", ha asegurado el PP.