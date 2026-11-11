Los sindicatos consideran "todo un éxito" la huelga general por la vivienda

Por su parte, los responsables de CCOO y UGT en Euskadi, Santi Martínez y Tximi López, respectivamente, han valorado en Bilbao el "éxito" de la jornada de huelga, a su juicio, "un día histórico".

Desde los sindicatos de vivienda han destacado que en esta jornada se han "vaciado" los centros de trabajo, se han llenado las calles de Euskadi y Navarra, movilizándose por el derecho a la vivienda garantizada "para todo el mundo".

“Consideramos que la parte de la mañana ha sido un éxito, varias decenas de miles se han juntado tanto en Bilbao como en el resto de las capitales de Hego Euskal Herria y ahora en la tarde es el turno de los pueblos y las comarcas", han relatado.

Además, han aprovechado esta jornada de huelga para señalar la "responsabilidad directa" de las instituciones vascas, tanto los ayuntamientos como los gobiernos vasco y navarro.

Posturas desiguales entre partidos

Los partidos vascos mantienen posturas diferentes sobre esta huelga. El PNV ha argumentado que "intentar paralizar el país no es la solución" a la crisis de la vivienda y la carestía de la vida, aunque comparte la necesidad de "atajar" estos problemas.

EH Bildu ha secundado el paro y ha pedido a "todos los partidos vascos" que mañana en la Diputación Permanente del Congreso voten a favor de los dos decretos ley de vivienda del Gobierno, una petición que también han planteado Frente Amplio.

En cambio, el PP ha denunciado el carácter "político" de la huelga, que cree que ha sido organizada en "contra del próximo Gobierno del Partido Popular".