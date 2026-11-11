Etxebizitzaren aldeko greba orokorra "arrakastatsutzat" jo dute sindikatuek
Manifestazio jendetsuak izan dira goizean Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, eta martxa horiek dozenaka udalerritan errepikatu dira arratsaldean. Goizean hainbat istilu izan dira Poliziarekin eta 14 pertsona atxilotu dituzte.
Milaka pertsonak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetako kaleak hartu dituzte asteazken honetan, etxebizitza eskubide unibertsala eta soldata duinak aldarrikatzeko. ELAk, LABek, ESK-k, Steilasek, Etxaldek, Hiruk, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak deitutako greba orokorraren harira egin dute, eta "oso arrakastatsua" izan dela nabarmendu dute.
Martxa handiak euskal hiriburuetan
Bilbon, hiru zutabe abiatu dira 11:30ean Guggenheim Museotik, udaletxetik eta Zabalburutik eta, 12:30ak pasata, Arriaga Antzokian elkartu dira. Ondoren, Bilboko Kale Nagusia geldiarazi duen martxa bat egin dute Eusko Jaurlaritzaren egoitzaraino, Jesusen Bihotza plazaren ondoan. Manifestazio bateratu hori hasi eta bi ordura, manifestari batzuek oraindik ez zuten ibilbidea hasi ere egin. Izan ere, Udaltzaingoaren iturrien arabera, 50.000 pertsonak parte hartu dute manifestazioan.
Manifestazioaren buruan, “Etxebizitza eskubidea bermatzeko, espekulazioari ez!" leloa zuen pankartaren atzean, Mitxel Lakuntza eta Garbiñe Aranburu ELAko eta LABeko buruzagiek hartu dute parte, besteak beste, eta Hego Euskal Herriko greba orokorraren jarraipena" arrakasta handikoa” izan dela adierazi dute.
Gasteizen, milaka pertsonak parte hartu dute 12:00etan Bilbo plazatik Andre Maria Zurirako noranzkoan abiatu den manifestazioan. Parte-hartzea hain izan da jendetsua, non, 45 minutu geroago, oraindik ibilbidea hasi ezin izan duten manifestariak zeuden.
Artium Museoaren parean, pentsiodun talde batek, bere pankartarekin, ongietorria egin diote martxari, eta txaloka erantzun dute manifestariek. Era berean, Santiago Ospitaleko gutxieneko zerbitzuetako langileek leihoetara hurbildu dira eta manifestazioa egiten ari ziren milaka pertsonak txalotu dituzte.
Donostian, martxa 12:30ean abiatu da Amara auzoko Pio XII.aren plazatik. Ibilbidean zehar, parte-hartzaileek grebaren eta langileen borrokaren aldeko oihuak egin dituzte, baita etxebizitza duina izateko eskubidearen aldekoak ere.
Hiru garraiolarien sindikatuko kamioi batek gidatuta, manifestazioa egin dute Boulevarderaino. Martxa honetan, EH Bilduko (tartean, Arkaitz Rodriguez, Maddalen Iriarte eta Oihana Etxebarrieta) eta Ahal Dugu-ko (Maite Gartzia eta Miren Echeveste, besteak beste) hainbat buruzagi izan dira.
Iruñean, hainbat martxak bat egin dute Gaztelu Plazan, eta milaka pertsona elkartu dira; 18.000 pertsona inguru, Gobernu Ordezkaritzak esan duenez, eta 25.000 pertsona, sindikatuen arabera.
Carlos III.a etorbidean bat egin dute ELAren, LABen eta gainerako sindikatuen martxek, eta parte-hartzaileek eserialdia egin dute Foru Gobernuaren egoitza den Nafarroako Jauregiaren aurrean, funts putreen aurkako leloak oihukatzen zituzten bitartean.
Arratsaldeko mobilizazioak
Goizeko mobilizazio orokorren ondoren, arratsaldean milaka lagunek kaleak hartu dituzte berriro ere Hego Euskal Herriko hainbat udalerritan, baita lau hiriburuetan ere.
Intzidentzia
Greba merkataritzan eta ostalaritzan nabarmendu da, eta jarraipena "zabala" izan da industrian; ohi baino jarduera askoz ere txikiagoa izan da hainbat poligonotan eta erreferentziazko enpresetan.
Langile publikoen artean, jarraipena gorabeheratsua izan da. Osakidetzako goizeko txandan, langileen % 14,82k egin du bat lanuztearekin; ikastetxeetan, % 60k; eta Eusko Jaurlaritzako gainerako zerbitzuetan, langileen % 38k.
Garraio publikoan % 30eko gutxieneko zerbitzuak normaltasunez garatu dira, errepide edo bideren baten mozketarekin zerikusia duten gorabehera puntualak izan ezik, horrek linea batzuetan atzerapenak eta aldaketak eragin dituenak.
Jardunaldi "historikoa"
Mitxel Lakuntza eta Garbiñe Aranburu ELAko eta LABeko buruek "arrakasta handia" izan dela uste dute, eta EAEko eta Nafarroako gobernuei mezu bat bidali diete euren eskumenak erabil ditzaten "espekulazioarekin amaitzeko" eta etxebizitza-parke publikoa handitzeko, eta merkatuak esku hartzeko, etxegabetzeak debekatzeko edo maizterrak babesteko "beste politika batzuk" garatzeko.
Bestalde, Santi Martinez eta Tximi Lopez CCOOko eta UGTko Euskadiko arduradunek, hurrenez hurren, greba egunaren "arrakasta" baloratu dute Bilbon.
Etxebizitza sindikatuek nabarmendu dutenez, jardunaldi honetan lantokiak "hustu" dituzte, Euskadiko eta Nafarroako kaleak bete dituzte, eta "mundu guztiarentzat" bermatuta dagoen etxebizitzarako eskubidearen alde mobilizatu dira.
"Goiza arrakastatsua izan dela uste dugu, dozenaka mila pertsona elkartu dira Bilbon eta Hego Euskal Herriko gainerako hiriburuetan, eta orain arratsaldean herrien eta eskualdeen txanda da. Jende hori guztia ez da etxebizitzarako eskubidearen aldarrikapen abstraktu baten inguruan elkartu, aldarrikapen oso zehatzen inguruan baizik", azaldu dute.
Alderdien arteko jarrera desberdinak
Euskal alderdiek jarrera ezberdinak agertu dituzte greba honen harira. EAJk argudiatu du "herrialdea geldiarazten saiatzea” ez dela “etxebizitzaren krisiaren eta bizitzaren garestitasunaren konponbidea", baina arazo horiei "aurre egiteko" beharrarekin bat egiten du.
EH Bilduk lanuztearekin bat egin du, eta "euskal alderdi guztiei" eskatu die bihar Kongresuko Diputazio Iraunkorrean Espainiako Gobernuaren etxebizitzari buruzko bi lege-dekretuen alde bozka dezatela.
Aldiz, PPk grebaren izaera "politikoa" salatu du, "Alderdi Popularraren hurrengo Gobernuaren aurka" antolatu dutelako.
Piketeak lehen orduan eta 14 atxilotu
Greba-eguna goizaldean hasi da, hainbat industrialde eta gune estrategikotan pikete ugari eginez. Gainera, zenbait errepide itxi dituzte, hala nola N-I errepidea Gipuzkoan, Legorreta eta Ikaztegieta artean, eta hirietako sarbideak edo EHUko Leioako campuserako sarrera.
Istiluak gutxiengoak izan badira ere, Ertzaintzak 13 pertsona atxilotu ditu Portugaleten (8), Gasteizen (2), Agurainen (1), Zamudion (1) eta Donostian (1) izandako istiluetan. Gainera, 3 gizon ikertu dituzte Errenterian, eta 155 pertsona identifikatu dituzte hainbat jarduketatan.
Nafarroan, bestalde, Polizia Nazionalak pertsona bat atxilotu du Iruñean.
Ertzaintzako zazpi agente osasun-zentroetara eraman dituzte horiei jaurtitako objektuek kolpatuta eta jasandako eraso fisikoengatik, Segurtasun Sailaren arabera.
CCOOk jakinarazi duenez, Zamudioko Teknologia Parkeko sarbidean pikete batean parte hartzen ari zen erakunde horretako ordezkari bat zauritu eta atxilotu egin dute, poliziaren "neurrigabeko" jarduera batean.
Erasoak
EAJk salatu duenez, EGI antolakundeko bi gazte "mehatxatu" dituzte Donostiako batzoki batean, Antigua auzoko Benta Berri plazan, pintadak garbitzen eta greba orokorrari buruzko kartelak kentzen ari zirela.
Barakaldon, bestalde, PPk Nuevas Generacioneseko bi gazteren aurkako erasoa salatu du, alderdiaren egoitzan. Popularren arabera, arratsaldeko seiak aldera gertatu da, kaputxadun pertsona talde batek "ur berogailu elektriko bat egoitzaren beiratearen kontra bota eta apurtu duenean".
Bi gazteak zer gertatu den ikustera irtetean, erasotzaileek "hainbat kolpe eman dizkiete eta iraindu egin dituzte, faxistak deituz, besteak beste", ziurtatu du PPk.