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Irakaskuntzan “babes zabala” izan du grebak, baina “gehiegizko” zerbitzu minimoak salatu dituzte sindikatuek
Aritz Villar LABen Irakaskuntzako arduradunak grebaren jarraipen zabala nabarmendu du, eta gogor salatu ditu grebarako ezarri diren "gehiegizko" zerbitzu minimoak. Hala, lanera behartuta joango diren langileei elkartasuna adierazi die.
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