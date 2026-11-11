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Irakaskuntzan “babes zabala” izan du grebak, baina “gehiegizko” zerbitzu minimoak salatu dituzte sindikatuek

Iragarkia
18:00 - 20:00

Aritz Villar LABen Irakaskuntzako arduraduna.

EITB

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Aritz Villar LABen Irakaskuntzako arduradunak grebaren jarraipen zabala nabarmendu du, eta gogor salatu ditu grebarako ezarri diren "gehiegizko" zerbitzu minimoak. Hala, lanera behartuta joango diren langileei elkartasuna adierazi die. 

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