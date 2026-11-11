Sindikatuen arabera, grebak enpresa eta saltoki ugari geldiarazi ditu
Greba orokorra jarraipen zabala izaten ari da Hego Euskal Herrian, sindikatuen arabera, eta industriara, hezkuntzara eta zerbitzu publikoetara zabaldu da goizean. ELAk nabarmendu du irakasle publikoen % 70ek baino gehiagok eta haurreskolen % 90ek baino gehiagok egin dutela bat lanuztearekin. Manifestazio nagusiak eguerdian izango dira, hiriburuetan eta beste herri batzuetan.
Hego Euskal Herrian etxebizitzarako eskubidea eta soldata hobekuntzak eskatzeko deitutako greba orokorra jarraipen "oso zabala" izaten ari da lehen ordutik, ELAren lehen balorazioaren arabera. Sindikatuak ziurtatu duenez, jarduera txikiena enpresetan eta kaleetan ikusi da, trafikoaren dentsitatea nabarmen jaitsi baita eta langileek izandako erantzuna goraipatu dute.
Eguna piketeekin eta mozketekin hasi da sare nagusiko hainbat errepidetan eta hiriburuetako sarbideetan. Gipuzkoan, etenaldiak eta auto-ilarak izan dira N-1 errepidean, Beasain eta Legorreta parean. Gasteizen, piketeek barrikadak jarri dituzte edukiontziekin N-240 errepiderako sarbidean eta pneumatikoei su eman diete.
Bilbon, Juan de Garayko sarbideko eserialdiak zirkulazioa eten du minutu batzuetan, 07:30 aldera. Bizkaian ere auto-ilarak izan dira BI-625 errepidean, Arrigorriagan, abiadura txikian zirkulatzen ari zen ibilgailu-karabana baten ondorioz, eta arazoak izan dira BECeko sarbideetan, Barakaldon, eta piketeetan, Igorren. Horrez gain, EHUren Leioako campuserako sarbideetan ere mozketak izan dira.
Geldialdiak industria enpresetan
ELAk bereziki azpimarratu du grebak industrian izan duen eragina; izan ere, ziurtatu du ekoizpena industrialde askotan geldituta dagoela eta enpresa handi asko geldirik edo ia geldirik daudela.
Gipuzkoan, sindikatuak ia erabateko jarraipena egin die konpainia askori, besteak beste, Fagor Automationi, AMPOri, CAFi, Oronari, Arcelor Bergarari eta GKN Legazpiri.
Bizkaian, Gestamp, Nemak, Cikautxo, Unilever, Ingeteam, Lucart eta Cementos Lemona enpresetan izandako eragina nabarmendu du ELAk. Araban, Tubacex, Inaux eta Jez Sistemas enpresak aipatu ditu. Nafarroan, grebak eragin nabarmena izaten ari da Iruñerrian, bereziki Volkswagen, Argal, Kybse, Icer Rail eta Ingeteam enpresetan.
Sindikatuak, halaber, jarraipen zabala aurreikusten du eraikuntzan, eta hainbat herritako saltokien itxiera nabarmendu du, baita eskoletako jantokiena eta enpresena ere. Greba egin duten establezimenduen artean, H&M, COS, Desigual, Sephora, Scalpers, Natura, Pull and Bear eta Oysho dendak daude.
Era berean, zerbitzu publikoetako azpikontrata ugarik bat egin dute deialdiarekin, besteak beste, lorezaintza eta garbiketa enpresek.
Garraioa eta zerbitzu publikoak
Garraio publikoan, linea askok aurreikusitako gutxieneko zerbitzuak dituzte, besteak beste, Euskotrenek, Metro Bilbaok, Lurraldebusek, Bizkaibusek, Bilbobusek eta Donostibusek.
Hezkuntzari dagokionez, ELAk oso jarraipen zabala espero du ikastetxe publikoetan, eta ia erabatekoa Haurreskoletan eta Hego Euskal Herriko ikastoletan.
Osakidetzan, sindikatuak jarraipen handia espero du, baina salatu du ezarritako gutxieneko zerbitzuek, batez ere larrialdietan eta gaueko txandetan, mugatu egiten dutela lanuztearekin bat egiteko aukera.
ELAk adierazi du EITB taldearen jarraipena "oso zabala" izaten ari dela, eta albistegiak soilik ematen ari direla gutxieneko zerbitzuak bermatzeko.
Jarraipen zabala hezkuntzan eta zerbitzu publikoetan
Greba hezkuntzara, zerbitzu publikoetara eta beste sektore batzuetara zabaldu da goizean. ELAk emandako datuen arabera, EAEn jarraipena % 90etik gorakoa da haurreskoletan eta % 80koa ikastoletan. Irakaskuntza publikoan, irakasleen % 70 baino gehiago eta zerbitzuetako langileen % 65 baino gehiagok bat egin dute lanuzteekin. EHUk, bere aldetik, bertan behera utzi ditu jarduera akademiko guztiak. Nafarroan, sindikatuak nabarmendu du Iruñean eta D ereduko ikastetxe askotan ia jarraipen osoa egin zaiola.
Administrazio publikoan, ELAk adierazi du lanuzteak ia erabatekoak direla Gipuzkoako eta Bizkaiko dozenaka udaletan, eta jarraipen zabala izaten ari dela Eusko Jaurlaritzan ere. Egoitzetan eta eguneko zentroetan, grebarekin bat egin zezaketen langileen % 75 baino gehiagok bat egin dute.
Industrian, sindikatuak zehaztu du Volkswagenek Iruñean duen lantegia erabat geldirik dagoela, eta jarraipen nabarmena duten Bizkaiko enpresa batzuk gehitu ditu, hala nola Artiach, Grafo eta Amurrio Ferrocarril.
Bitartean, langileen zutabeak osatzen ari dira eguerdian deitutako manifestazioetan parte hartzeko. Martxa nagusiak 12:30ean abiatuko dira Bilbotik, Donostiatik, Iruñetik eta Tuteratik, eta 12:00etan Gasteiztik eta Eibartik. ELAk goizean egindako mobilizazioei emandako babesa nabarmendu du, eta greba etxebizitzaren eskubidea eta Hego Euskal Herrirako LGS propioa aldarrikatzea eztabaidaren erdigunean jartzen laguntzen ari dela adierazi du.