La huelga paraliza numerosas empresas y comercios, según los sindicatos
La huelga general está teniendo un amplio seguimiento en Hego Euskal Herria, según los sindicatos, y se ha extendido durante la mañana a la industria, la educación y los servicios públicos. ELA destaca que más del 70 % del profesorado público y más del 90 % de las haurreskolak de la CAV han secundado el paro. Las manifestaciones principales tendrán lugar al mediodía en las capitales y otras localidades.
La huelga general convocada en Hego Euskal Herria para reclamar el derecho a la vivienda y mejoras salariales está teniendo un seguimiento "muy amplio" desde primera hora, según la primera valoración de ELA. El sindicato asegura que la menor actividad se aprecia tanto en las empresas como en las calles, con un descenso notable de la densidad del tráfico y una importante respuesta de los trabajadores a la convocatoria.
La jornada ha comenzado con piquetes y cortes en varias carreteras de la red principal y en los accesos a las capitales. En Gipuzkoa, se han registrado interrupciones y retenciones en la N-1 a la altura de Beasain y Legorreta. En Vitoria-Gasteiz, los piquetes han colocado barricadas con contenedores en el acceso a la N-240 y han prendido fuego a neumáticos.
En Bilbao, una sentada en el acceso por Juan de Garay ha obligado a interrumpir la circulación durante unos minutos hacia las 07:30 horas. En Bizkaia también se han registrado retenciones en la BI-625, en Arrigorriaga, por una caravana de vehículos que circulaba a baja velocidad, así como problemas en los accesos al BEC, en Barakaldo, y piquetes en Igorre. También ha habido afecciones en los accesos al campus de la EHU en Leioa.
Paro en numerosas empresas industriales
ELA ha destacado especialmente la incidencia de la huelga en la industria, donde asegura que la producción está detenida en numerosos polígonos y que muchas grandes empresas permanecen paradas o prácticamente paralizadas.
En Gipuzkoa, el sindicato habla de un seguimiento casi total en numerosas compañías, entre ellas Fagor Automation, Ampo, CAF, Orona, Arcelor Bergara y GKN Legazpi. Las cooperativas Irizar y Ulma también han cerrado por decisión de sus plantillas
En Bizkaia, ELA destaca la incidencia en empresas como Gestamp, Nemak, Cikautxo, Unilever, Ingeteam, Lucart y Cementos Lemona. En Álava, señala a Tubacex, Inaux y Jez Sistemas. En Navarra, la huelga está teniendo un impacto destacado en la comarca de Pamplona, especialmente en Volkswagen, Argal, Kybse, Icer Rail e Ingeteam. También ha señalado la incidencia en la Ribera, en empresas como Guardian, Florette, Congelados de Navarra y Uvesa
El sindicato también prevé un seguimiento amplio en la construcción y destaca el cierre de comercios en numerosas localidades, así como de comedores escolares y de empresas. Entre los establecimientos que han secundado la huelga figuran tiendas de H&M, COS, Desigual, Sephora, Scalpers, Natura, Pull and Bear y Oysho.
Asimismo, numerosas subcontratas de servicios públicos han secundado la convocatoria, entre ellas empresas de jardinería y limpieza. También se han anunciado cierres de instalaciones deportivas en localidades de los tres territorios.
Transporte y servicios públicos
En el transporte público, numerosas líneas están funcionando con los servicios mínimos previstos, entre ellas las de Euskotren, Metro Bilbao, Lurraldebus, Bizkaibus, Bilbobus y Donostibus.
En educación, ELA espera un seguimiento muy amplio en los centros públicos y prácticamente total en Haurreskolak y las ikastolas de Hego Euskal Herria. También prevé una actividad muy reducida en la EHU, la Universidad Pública de Navarra y Mondragon Unibertsitatea.
En Osakidetza, el sindicato espera un seguimiento elevado, aunque denuncia que los servicios mínimos establecidos, especialmente en Urgencias y en los turnos nocturnos, limitan la posibilidad de secundar el paro.
ELA ha convocado movilizaciones a las 08:30 horas en Bilbao (San Mamés), Donostia (Pío XII), Vitoria-Gasteiz (puente de San Juan de Arriaga-El Pilar) y Pamplona (plaza del Ayuntamiento). En Tudela, la convocatoria será a las 09:00 horas, frente a la sede del sindicato.
Por último, ELA ha señalado que en el grupo EITB el seguimiento está siendo "muy amplio" y que únicamente se están emitiendo informativos para garantizar los servicios mínimos. También han secundado la huelga medios como Gara, Naiz, Berria y Argia, además de diversos medios de comunicación locales.
Amplio seguimiento en educación y servicios públicos
La huelga se ha extendido durante la mañana a la educación, los servicios públicos y otros sectores. Según los datos facilitados por ELA, en la CAV el seguimiento supera el 90 % en las haurreskolak y el 80 % en las ikastolas. En la enseñanza pública, más del 70 % del profesorado y más del 65 % del personal de servicios están secundando el paro. La EHU, por su parte, ha suspendido todas las actividades académicas. En Navarra, el sindicato destaca un seguimiento casi total en Pamplona y en numerosos centros educativos del modelo D.
En las administraciones públicas, ELA señala que el paro es casi total en decenas de ayuntamientos de Gipuzkoa y Bizkaia y que también está teniendo un amplio seguimiento en el Gobierno Vasco. En las residencias y centros de día, cifra la adhesión en más del 75 % de los trabajadores que podían secundar la huelga. Además, asegura que el seguimiento está siendo total en ocho centros de trabajo de Gipuzkoa que mantienen una huelga indefinida.
En la industria, el sindicato ha concretado que la planta de Volkswagen en Pamplona está completamente parada y ha añadido nuevas empresas vizcaínas con seguimiento destacado, como Artiach, Grafo y Amurrio Ferrocarril.
Mientras tanto, se están formando columnas de trabajadores para participar en las manifestaciones convocadas al mediodía. Las principales marchas partirán a las 12:30 horas de Bilbao, Donostia, Pamplona y Tudela, y a las 12:00 horas de Vitoria-Gasteiz y Eibar. ELA ha destacado el respaldo a las movilizaciones celebradas durante la mañana y sostiene que la huelga está contribuyendo a situar en el centro del debate el derecho a la vivienda y la reivindicación de un SMI propio para Hego Euskal Herria.