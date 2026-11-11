La huelga general convocada en Hego Euskal Herria para reclamar el derecho a la vivienda y mejoras salariales está teniendo un seguimiento "muy amplio" desde primera hora, según la primera valoración de ELA. El sindicato asegura que la menor actividad se aprecia tanto en las empresas como en las calles, con un descenso notable de la densidad del tráfico y una importante respuesta de los trabajadores a la convocatoria.

La jornada ha comenzado con piquetes y cortes en varias carreteras de la red principal y en los accesos a las capitales. En Gipuzkoa, se han registrado interrupciones y retenciones en la N-1 a la altura de Beasain y Legorreta. En Vitoria-Gasteiz, los piquetes han colocado barricadas con contenedores en el acceso a la N-240 y han prendido fuego a neumáticos.

En Bilbao, una sentada en el acceso por Juan de Garay ha obligado a interrumpir la circulación durante unos minutos hacia las 07:30 horas. En Bizkaia también se han registrado retenciones en la BI-625, en Arrigorriaga, por una caravana de vehículos que circulaba a baja velocidad, así como problemas en los accesos al BEC, en Barakaldo, y piquetes en Igorre. También ha habido afecciones en los accesos al campus de la EHU en Leioa.