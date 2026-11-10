Hego Euskal Herria afronta este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general por el derecho a la vivienda, a salarios dignos y la mejora de las condiciones de vida. Se trata de una convocatoria a nivel estatal, aunque los sindicatos de ámbito vasco y los ambito estatal llevarán a cabo sus propias interpelaciones y movilizaciones a lo largo de la jornada.

La mayoría sindical vasca -ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru- se ha unido con la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda para esta convocatoria. Estas organizaciones prevén que el paro y la movilización del miércoles “serán un éxito”. En un comunicado conjunto, han expresado su “alegría” porque más de 240 movimientos sociales se han adherido a la huelga y han destacado la “amplia participación” que han tenido las asambleas celebradas en fábricas y centros educativos, así como en barrios y pueblos.

Estos ocho convocantes buscan defender el “marco de Euskal Herria en esta huelga; es decir, difundir las reivindicaciones acordadas en Euskal Herria e interpelar a las instituciones de aquí”. Insisten en que la vivienda sea un “derecho garantizado”, en la necesidad de “acabar con la especulación” y en que es el momento de “profundizar en un Marco propio de Relaciones Laborales y Protección Social”.

Asimismo, también denunciarán el empobrecimiento de los trabajadores a través de la devaluación salarial, por lo que interpelarán a las patronales Confebask y CEN, que se han negado a negociar en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra un salario mínimo propio de 1.500 euros.

Por su parte, los sindicatos de ámbito estatal CC.OO. y UGT se unieron a la Confederación del Sindicato de Inquilinas para registrar la convocatoria de huelga general a nivel estatal -la primera en los últimos 14 años- y exigir a políticos e instituciones que se garantice el acceso a una vivienda digna.

CGT, CNT y otros tantos sindicatos se han sumado a esta convocatoria que incluye también reivindicaciones laborales como recuperación del poder adquisitivo, la reducción de la jornada laboral, el desbloqueo de la negociación colectiva y medidas para frenar el encarecimiento de los precios.

Movilizaciones en las capitales y en más de 70 municipios

Desde primera hora de la mañana, se espera que los convocantes realicen piquetes y movilizaciones en entradas a fábricas o a las capitales. Después, sindicatos vascos y sindicatos de ámbito estatal han llamado a participar en sus propias manifestaciones diferenciadas.

ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda han convocado manifestaciones al mediodía en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, así como en Eibar y Tudela. Los horarios y puntos de encuentro son los siguientes:

Bilbao - 12:30, plaza Arriaga

Donostia- 12:30, plaza Pío XII

Vitoria-Gasteiz - 12:00, plaza Bilbao

Pamplona/Iruña - 12:30, plaza del Castillo

Eibar - 12:00, plaza Untzaga

Tudela - 12:30, plaza de los Fueros

Las movilizaciones de las capitales comenzarán antes con columnas desde diversos barrios o localidades cercanas.

Por la tarde, realizarán manifestaciones, a las 18:00 horas, en las cuatro capitales y en más de 70 localidades de Hego Euskal Herria.

Por su parte, UGT y CC.OO. han organizado manifestaciones conjuntas en las cuatro capitales bajo el lema Salarios, vivienda y precios. Los horarios son:

Bilbao - 11:30, Plaza de Euskadi

Donostia – 12:00, Alderdi Eder

Vitoria-Gasteiz – 11:30, Subdelegación del Gobierno (Olaguíbel 1)

Pamplona/Iruña – 17:30, Avenida Zaragoza

Asimismo, en Navarra, realizarán una caravana de vehículos, a partir de las 09:00 horas, en la capital y alrededores.

Llamamientos al respeto

Las asociaciones de empresarios han afirmado respetar el derecho a la huelga, aunque afirman que "no tiene sentido" porque es un asunto que no les compete a los empresarios. Por su parte, la Federación Gipuzkoa Merkatariak ha hecho un llamamiento al "respeto mutuo" y ha pedido que los comercios que opten por abrir sus puertas puedan hacerlo con "tranquilidad".

Desde las instituciones, tanto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, como la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, han llamado a que la jornada transcurra con tranquilidad.

Ubarretxena ha confiado en la “madurez democrática de la sociedad vasca” y en que la jornada se desarrolle “con normalidad y en un clima de civismo y convivencia”.

Mientras, Chivite ha afirmado en que “comparte” las demandas de la convocatoria, y espera que las manifestaciones sean "pacíficas". "Así las reivindicaciones ganan en legitimidad", ha dicho.

Al igual que la presidenta navarra, varios partidos políticos han mostrado su simpatía hacia la convocatoria y se han adherido a la misma.

En Navarra, la mayoría progresista ha acordado parar la actividad del Parlamento Foral, y en el Ayuntamiento de Pamplona han aprobado una declaración en la que se expresa el "respaldo explícito" a la convocatoria.

En cuanto al Gobierno Vasco, los consejeros socialistas han afirmado que apoyan el paro. De hecho, algunos de ellos -como el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres- han suspendido su agenda para hacer seguimiento de la huelga en “servicios mínimos”.

El Gobierno Vasco y el Gobierno Foral de Navarra han establecido servicios mínimos para el transporte público, la sanidad pública, educación, administración y otros servicios esenciales.