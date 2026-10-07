ELA, LAB y ESK también irán a la huelga general el 11 de noviembre

ELA, LAB y ESK se han sumado a la fecha propuesta por el Sindicato de Inquilinos y avalada por los sindicatos UGT y CC. OO. a nivel español para convocar una huelga general: el 11 de noviembre. Los sindicatos vascos insistieron en la necesidad de abordar la huelga desde el País Vasco y, finalmente, se han sumado a la convocatoria general.

ELA ha anunciado, directamente, que la huelga tendrá lugar ese día. LAB, por su parte, propondrá mañana jueves esa fecha a su Asamblea Nacional.

En un comunicado, ELA ha señalado que sigue trabajando con los sindicatos de vivienda y otros agentes sociales y sindicales para "aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas". La central se fija especialmente en las instituciones de la CAV y Navarra, "donde los Gobiernos tienen amplias competencias en esta materia".

El sindicato recuerda que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de vivienda. "Es injustificable que ante la crisis de acceso a la vivienda, provocada también por las nefastas políticas de nuestros gobiernos durante décadas, ni siquiera se lleven al límite las posibilidades competenciales actuales", ha criticado.