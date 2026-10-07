ELA, LAB y ESK también irán a la huelga general el 11 de noviembre
Los sindicatos vascos habían subrayado la necesidad de abordar la huelga general desde el País Vasco. Finalmente, se han sumado a la cita respaldada por UGT y CC. OO.
ELA, LAB y ESK se han sumado a la fecha propuesta por el Sindicato de Inquilinos y avalada por los sindicatos UGT y CC. OO. a nivel español para convocar una huelga general: el 11 de noviembre. Los sindicatos vascos insistieron en la necesidad de abordar la huelga desde el País Vasco y, finalmente, se han sumado a la convocatoria general.
ELA ha anunciado, directamente, que la huelga tendrá lugar ese día. LAB, por su parte, propondrá mañana jueves esa fecha a su Asamblea Nacional.
En un comunicado, ELA ha señalado que sigue trabajando con los sindicatos de vivienda y otros agentes sociales y sindicales para "aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas". La central se fija especialmente en las instituciones de la CAV y Navarra, "donde los Gobiernos tienen amplias competencias en esta materia".
El sindicato recuerda que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de vivienda. "Es injustificable que ante la crisis de acceso a la vivienda, provocada también por las nefastas políticas de nuestros gobiernos durante décadas, ni siquiera se lleven al límite las posibilidades competenciales actuales", ha criticado.
LAB también se sumará a la fecha del 11 de noviembre. La decisión, adoptada por el sindicato "fruto de su trabajo con agentes sindicales y sociales a favor de una convocatoria conjunta y después de haber mantenido contactos con la Confederación de Inquilinos del Estado español", será propuesta mañana a su Asamblea Nacional.
El sindicato abertzale también mira a los gobiernos de la CAV y Navarra. Según ha dicho, "los cambios que no son posibles en Madrid son posibles en Euskal Herria".
Por su parte, el sindicato ESK ha informado que su Comité Nacional debatirá mañana jueves sobre la convocatoria de un paro de 24 horas por el "derecho a tener vidas dignas", que "pasa por el derecho a tener una vivienda digna". En caso de ser refrendada la propuesta, también llamará a la huelga general el próximo 11 de noviembre.