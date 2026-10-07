Azaroaren 11ko greba-deialdira batu dira ELA, LAB eta ESK sindikatuak
Sindikatuek iragarria zuten Euskal Herriaren ikuspegiaren arazoari lehentasuna eman nahi diotela. Euren artean ez ezik, etxebizitzaren inguruko sindikatuekin ere harremanetan daude.
ELA, LAB eta ESK Espainia mailan Maizterren Sindikatuak proposatutako eta UGT eta CC. OO. sindikatuek babestutako datara batu dira etxebizitzaren aldeko greba orokorra egiteko: azaroaren 11. Euskal sindikatuek greba Euskal Herritik jorratzearen beharra azpimarratu zuten, eta azkenean, bat egin dute deialdi orokorrarekin.
ELAk greba egun horretan izango dela iragarri du, zuzenean. LABek, bestalde, data hori proposatuko dio bihar, osteguna, bere Nazio Biltzarrari.
Ohar batean adierazi duenez, ELAk adierazi du lanean jarraitzen duela etxebizitzako sindikatuekin eta beste eragile sozial eta sindikalekin “erakunde guztiei presioa handitzeko”. Bereziki, EAE eta Nafarroako erakundeei begira dago zentrala, “hemengo Gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte”.
Sindikatuak gogorarazi du erkidego autonomoek etxebizitzaren gaineko eskumenak dituztela. “Ezin da justifikatu etxebizitzaren krisi betean ere, egun indarrean diren eskuduntzak behar bezala erabiltzeko aukera ez baliatzea”, kritikatu du.
LABek ere bat egingo du azaroaren 11ko datarekin. Erabakia “Eragile sindikal eta sozialekin deialdi bateratuaren alde egindako lanaren ondorioz eta Espainiako Estatuko Maizterren Konfederazioarekin harremanetan egon eta gero” hartu du sindikatuak, eta bihar bere Nazio Biltzarrari proposatuko dio.
Sindikatu abertzalea ere EAEko eta Nafarroako gobernuei begira jarri da. Esan duenez, “Madrilen posible ez diren aldaketak Euskal Herrian posible dira”.
Bestalde, ESK sindikatuak jakinarazi du bere Batzorde Nazionalak bihar, osteguna, eztabaidatuko duela deialdiaren inguruan, "bizitza duinak izateko eskubidearen" alde, "etxebizitza duina izateko eskubidearen alde". Proposamena berretsiz gero, azaroaren 11n greba orokorrera deituko du.