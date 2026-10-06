ELA eta LAB, etxebizitzaren aldeko greba orokorrerako bidean
ELAk greba orokorra deituko duela esan du, "Hego Euskal Herritik jorratzea" lehenetsita. LABek ere lanean dagoela azaldu du, "Euskal Herritik Euskal Herrira" deitzeko asmoz. UGT eta CC. OO. sindikatuak atzo Madrilen ados jarri ziren greba orokorrera elkarrekin joateko.
ELA sindikatuak etxebizitzaren aldeko greba orokorra deituko duela iragarri du. Ohar baten bidez adierazi duenez, arazoa "Hego Euskal Herritik jorratzea" lehenetsiko dute, eta horregatik lanean daude etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin "erakunde guztiekiko presioa handitzeko, bereziki EAEn eta Nafarroan". Izan ere, gogorarazi dutenez, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak eskumen zabalak dituzte arlo horretan.
Sindikatuak datozen egunetan emango du greba orokorraren zehaztapenen berri.
LAB, bestalde, ziurtatu du greba orokorrerako deialdia adosteko lanean ari dela, beste sindikatuekin eta eragile sozialekin batera. Deialdi hori “Euskal Herritik Euskal Herrirako” egingo litzateke, ohar batean esan duenez.
Etxebizitza lehen mailako kezka soziala bihurtu da, eta etxebizitza eskubidearen alde "maizterrak antolatzen" eta ekintza sindikala egiten hasi dela azaldu du LABek. Hori langile borrokarekin lotu du sindikatuak. “Langile guztioi eragiten digu, eta etxebizitzaren prezioen garestitzea eta espekulazioa langileak pobretzeko eta langileen arteko arrakaletan sakontzeko arrazoi nagusietako bat da”, azaldu du.
Greba orokor bakarra?
Atzo, astelehena, CC.OO. eta UGT sindikatuek 24 orduko greba orokorra egitea adostu zuten udazkenerako, soldata duinak eta etxebizitza duinak lortzeko aukera aldarrikatzeko. Neurri hori zuzendaritza-organo gorenek berretsi beharko dute orain, bi erakundeek ohar baten bidez iragarri zutenez.
24 orduko lanuztearen behin betiko data plataforma sozialekin eta Maizterren Sindikatuarekin batera zehaztuko dute. "Joan den asteburuko manifestazioek eskari horren indarra erakutsi dute, eta erantzuna eskaera horri eusten dioten erakunde guztien artean eraiki behar da", argudiatu zuten atzo Madrilen egindako agerraldian.
Behin Hego Euskal Herriko sindikatu nagusiak greba orokorrerako elkarrizketetan murgilduta, deialdiari nola ekingo dioten argitzeko dago, hau da, ELAk eta LABek Espainiako sindikatu nagusien deialdiarekin bat egingo duten ala, bananduta, beste egun batean lanuzteak egingo dituzten.