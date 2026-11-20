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Jauregik industria-inbertsio estrategikoak bizkortzeko eskatu du
Euskadik industria deskarbonizatzeko eta hazteko behar duen elektrizitatea lortu duela adierazi du sailburuak, eta orain proiektu berriak martxan jartzeko garaia dela esan du.
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