Anbulantzia-zerbitzua esleitzeko prozesua baliogabetu egin dute, sindikatuen errekurtsoak onartu ondoren
ESK eta LAB sindikatuek bi errekurtso aurkeztu zituzten uztailean Osasun Sailak Garraio Sanitario Urgentearen eta Ez-urgentearen zerbitzuetarako jarritako pleguen aurka. Ebazpenek berretsi dute Osasun Sailak ez duela justifikatu baliabide propiorik ez izatea, eta gogorarazi dute legeak kudeaketa publiko zuzena lehenesten duela.
Oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzien eta garraio programatu eta itunduko anbulantzien zerbitzuen Eusko Jaurlaritzaren esleipen-prozesua "bertan behera" geratu da, Euskadiko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak pleguen lizitazioaren aurka ESK-k eta LABek jarritako errekurtsoak onartu ondoren.
Sindikatuek bi errekurtso aurkeztu zituzten uztailean Osasun Sailak Garraio Sanitario Urgentearen eta Ez-urgentearen zerbitzuetarako jarritako pleguen aurka, 1.400 milioi euro ingurukoak.
ESK-k prentsaurrekoa emango du bihar Gasteizen prozesu horri buruzko xehetasunak emateko; LABek, bere aldetik, ohar bat kaleratu du ebazpenaren berri emateko.
Sindikatuek errekurtsoetan argudiatu zuten Administrazioak ez zituela egiaztatu legeriak funtsezko zerbitzu publiko bat kanpora ateratzeko eskatzen dituen baldintzak.
Sindikatuen arabera, espedienteak ez zuen erakusten baliabide propio nahikorik ez zegoenik, ez zuen araudiak eskatutako eraginkortasun- eta jasangarritasun-azterketa jasotzen, eta ez zuen alderatzen zeharkako kudeaketaren kostua Osakidetzak zuzenean kudeatzearen kostuarekin.
Ildo horretan, LABen ustez, ebazpen hauek agerian uzten dute Osasun Sailaren pribatizazio-politika ez dela kudeaketa-behar tekniko baten ondorio, “borondate politiko hutsaren ondorio baizik”.
Bestalde, ESK-k esan zuen premiazko garraio sanitarioa Osakidetzan erabat integratutako sare publikoa dela, eta kanpora ateratzeak bitartekari bat baino ez zuela sartzen Administrazioaren eta langileen artean.
Sindikatu horren errekurtsoak kontratuaren egitura ekonomikoa ere zalantzan jartzen zuen. ESK-k adierazi zuen aurrekontuaren % 15, gutxi gorabehera, enpresa esleipendunen gastu orokorrak, enpresa-egitura eta industria-mozkinak estaltzera bideratzen dela.
Bere aldetik, LABek Osasun Sailari eskatu dio ez dezala berriro saiakerarik egin “plegu berriak makillatuz pribatizazioarekin aurrera jarraitzeko”.