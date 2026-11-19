Lehorteak kaltetutako nekazaritza eta abeltzaintza ustiategiei laguntzak ordaintzen hasi da Bizkaia
Guztira, 683 ustiategik jasoko dituzte aldundiak beren-beregi horretarako gorde dituen 1.461.906,55 euroak. Joan zen urrian iragarritako ezohiko neurrien planari jarraiki, prezipitazio ezak eta beroak gehien kaltetutako ustiategiek jasoko dituzte laguntzak.
Bizkaiko Foru Aldundia gaur hasi da lehorteak kaltetutako nekazaritza eta abeltzaintza ustiatengiei 1,5 milioi euroko laguntzak ordaintzen.
Horixe iragarri du Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaileak, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.
Guztira, 683 ustiategik jasoko dituzte aldundiak beren-beregi horretarako gorde dituen 1.461.906,55 euroak. Joan zen urrian iragarritako ezohiko neurrien planari jarraiki, prezipitazio ezak eta beroak gehien kaltetutako ustiategiek jasoko dituzte laguntzak.
Hain zuzen ere, Bizkaiko Foru Aldundiak EHNE Bizkaia eta ENBA sindikatuekin, Lursail elkartearekin eta nekazaritza sektoreko hainbat talderekin izandako bileren ondoren adostu zuten aipatu plana.
Aurrekontu horretatik, 1,5 milioi euro zuzeneko laguntzak dira, nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietara bideratuak, eta gainerako 500.000 euroak mendietara bideratuko dituzte.
Zenbatekoak laguntza lerro bakoitzerako aurreikusitako irizpideen arabera ezarri dira.
Horrela, ustiategi bakoitzak gehienez 7.500 euro jaso ditzake lerro bakoitzeko. Langile bat baino gehiago dituzten ustiategien kasuan, berriz, 10.000 euroko laguntzak jasoko dituzte, asko jota.