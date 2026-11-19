Anthropic Burtsara aterako da gaur eta historiako burtsaratze handiena izango da: 85.670 milioi eurotik gora
Anthropicen akzioak ostegun honetan hasiko dira kotizatzen New Yorkeko Nasdaq merkatuan, eta akzio bakoitzak 75,7 euro balioko du (83 dolar). Burtsara ateratzen den adimen artifizialeko lehen konpainia izango da.
Adimen artifizialaren ereduak garatzen dituen Anthropic konpainia estatubatuarra Burtsara aterako da ostegun honetan, eta aurreikuspenen arabera, historiako burtsaratze handiena izango da. Izan ere, 94 000 milioi dolar (85.670 milioi euro) biltzea espero du. Halaber, Burtsara ateratzen den adimen artifizialeko lehen konpainia izango da.
Akzio bakoitzak 83 dolarreko balioa izango du (75,7 euro) hasierako eskaintza publikoan, hasieran iragarritako 70-78 dolarren gainetik.
Claude izeneko txatbota garatu duen enpresaren burtsaratzeak ikusmin eta interes handia piztu du. Akzioak erosteko eskaera hasieran aurreikusitako eskaintza baino zazpi aldiz handiagoa da, eta horren ondorioz, Anthropicek akzio gehiago eskainiko ditu Burtsan. Bloomberg agentziak zabaldutako informazioaren arabera, bide horretatik 68.000 milioi dolar eskuratuko ditu, 62.000 milioi inguru.
Zenbaki horiekin, Elon Musken SpaceX konpainiaren burtsaratzeak ezarritako marka gaindituko du. Izan ere, hasierako eskaintzan 75.000 milioi dolar (68.350 milioi euro) eskuratu zituen eta gerora 86.200 milioi (78.560 milioi euro) lortzera iritsi zen.
Horrenbestez, Anthropicen akzioak lehenago aterako dira Burtsara bere lehiakide nagusiena den OpenAIrenak baino. Azken horrek 2027an emango du jauzia.