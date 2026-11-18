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Gabonetako erosketen ondorioz, abenduan ohi baino % 23 gehiago gastatzen dute familiek
Gabonak ate joka ditugu eta poltsikoetan nabaritzen hasi gara. Datorren abenduan erosketa egitea, despentsa betetzea, aurreko hilabeteetan baino % 23 garestiagoa izango da. Batez beste 500 euro inguru gastatuko ditugu, eta diru hori 700 eurora iristen da seme-alaba helduak dituzten familietan.
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