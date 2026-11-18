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Las compras navideñas incrementan un 23 % el gasto mensual habitual de las familias
Falta poco para las fiestas de Navidad y los bolsillos empiezan a notarlo. Llenar la despensa en diciembre va a costar de media un 23 % más que el resto del año. Cada hogar gastará 500 euros de media en diciembre, 700 euros en el caso de las familias con hijos mayores.
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