SATSE se desmarca de los incidentes

El Sindicato de Enfermería, SATSE Euskadi, ha manifestado públicamente su absoluto desacuerdo con los hechos ocurridos este martes en el hospital de Txagorritxu. El sindicato ha querido dejar claro que no respalda ni comparte actuaciones de este tipo, ni se responsabiliza de comportamientos protagonizados por personas a título individual que no han sido convocados, organizados ni autorizados por la Secretaría General de SATSE Euskadi.

Según ha informado, en ningún caso se había convocado ni respaldado ninguna actuación dirigida a impedir la celebración de actos públicos.

Por ello, ha defendido firmemente el derecho de las y los profesionales a movilizarse y expresar sus reivindicaciones, pero ha considerado que estas deben desarrollarse "por cauces legítimos y autorizados, sin obstaculizar actividades públicas ni perjudicar a otras y otros profesionales".