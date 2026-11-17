Sindicatos de Osakidetza boicotean un acto del Departamento de Salud en Vitoria-Gasteiz
Sindicalistas de Osakidetza han impedido este martes la celebración de un acto público de presentación del proyecto HaurSare por parte del Departamento vasco de Salud en el hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz.
Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CC. OO. y UGT habían convocado este martes concentraciones en centros de salud de los tres territorios de la CAV para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, que están negociando con el Departamento en el marco de la Mesa de Osakidetza.
En el vestíbulo de la primera planta del hospital, el Departamento de Salud había organizado una convocatoria de prensa para presentar el inicio del despliegue de HaurSare, un programa de atención específico para niños y adolescentes con enfermedades crónicas complejas o incapacitantes.
Estaba prevista la presencia del consejero de Salud, Alberto Martínez, quien no había llegado aún al inicio de la presentación, que ha comenzado la responsable de Pediatría de Osakidetza, Iratxe Salcedo.
Un grupo de sindicalistas ha irrumpido en el vestíbulo y se ha colocado detrás las cámaras de los medios de comunicación, profiriendo gritos como "en este hospital no se hace propaganda" y "menos imágenes y más recursos".
En el momento en que Salcedo ha comenzado su exposición, los gritos han arreciado, por lo que el Departamento de Salud ha decidido que no se reunían las condiciones necesarias para poder presentar públicamente el proyecto y ha suspendido la rueda de prensa.
SATSE se desmarca de los incidentes
El Sindicato de Enfermería, SATSE Euskadi, ha manifestado públicamente su absoluto desacuerdo con los hechos ocurridos este martes en el hospital de Txagorritxu. El sindicato ha querido dejar claro que no respalda ni comparte actuaciones de este tipo, ni se responsabiliza de comportamientos protagonizados por personas a título individual que no han sido convocados, organizados ni autorizados por la Secretaría General de SATSE Euskadi.
Según ha informado, en ningún caso se había convocado ni respaldado ninguna actuación dirigida a impedir la celebración de actos públicos.
Por ello, ha defendido firmemente el derecho de las y los profesionales a movilizarse y expresar sus reivindicaciones, pero ha considerado que estas deben desarrollarse "por cauces legítimos y autorizados, sin obstaculizar actividades públicas ni perjudicar a otras y otros profesionales".