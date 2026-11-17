El Gobierno de España ha aprobado este martes en consejo de ministros la subida del 5,3 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 1286 euros brutos al mes en 14 pagas (18 004 euros brutos anuales). El Consejo de Ministros además ha aprobado de nuevo una deducción fiscal para que estos trabajadores no paguen IRPF por sus remuneraciones.

El incremento del SMI en un 5,3 % se sitúa por encima del 4,9 % sugerido por la comisión de expertos que asesora al Gobierno en esta materia pero es inferior al 7 % que demandaban CCOO y UGT.

¿Cuánto sube el salario mínimo y desde cuándo se aplica?

A partir del 1 de enero de 2027, el SMI pasará de los 1221 euros mensuales actuales a 1286 euros (en 14 pagas), lo que supone 65 euros más al mes o 910 euros más al año.

Con la aprobación de esta norma, el Gobierno cumple con su intención de aprobar la subida del SMI antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

¿Tributará el nueno SMI en el IRPF?

El nuevo Salario Mínimo Interprofesional para 2027 quedará exento de tributar en el IRPF gracias a la aprobación de una deducción específica de 1 033,58 euros y una modificación del reclamento de impuestos.

Díaz califica de “historia de éxito” la subida del SMI

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que la subida "sistemática y mayúscula" del SMI es una "historia de éxito" y supone "la práctica de la mejor política económica de España".

"Es la mejor herramienta para reducir la desigualdad salarial y la pobreza en España", ha insistido Díaz, que ha resaltado que, gracias a este incremento del SMI, los deciles salariales más bajos se han disparado más de un 40 %, mientras que el más alto ha aumentado en torno a un 19 %.

