Espainiako Gobernuak gutxieneko soldata % 5,3 igotzea onartu du, hilean 1.286 euroraino
Gutxieneko soldataren igoerarekin batera, Ministroen Kontseiluak PFEZaren kenkari bat ere onartu du, gutxieneko errenta hori jasotzen dutenek zerga ordaindu gabe jarrai dezaten.
Espainiako Gobernuak gaur, asteartea, Ministroen Kontseiluan, onartu egin du Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) % 5,3ko igoera, hilean 1.286 euro gordinera arte, 14 ordainsaritan (urtean, 18.004 euro gordin).
Horrekin batera, neurri fiskal bat ere onartu du; izan ere, errenta-aitorpenerako gutxieneko zenbatekoak moldatu ditu Espainiako Gobernuak, gutxieneko soldata hori zergak ordaintzetik libre gera dadin.
Zenbat igoko da gutxieneko soldata eta noiz sartuko da indarrean?
Urtarrilaren 1etik aurrera Espainiako Gobernuak sindikatuekin adostutako % 5,3ko igoera aplikatuko du lanbidearteko gutxieneko soldatan. LGSa % 5,3 hazi da, Espainiako Gobernuari arlo horretan aholku ematen dion adituen batzordeak iradokitako % 4,9tik gora, eta CCOOk eta UGTk eskatzen zuten % 7aren azpitik.
Hauteskunde-kanpaina betean eta aurreko urteetan baino lehenago iritsi dira soldata-igoeren dekretuak. LGSa hileko 1.221 eurotik 1.286 eurora igaroko da; hau da, 65 euro gehiago hilean edo 910 euro gehiago urtean.
PFEZa ordaindu beharko da?
Gutxieneko soldatek atxikipenik izan ez dezaten, hau da, zergarik ordaindu ez dezaten, salbuetsitako zatia 18.172 eurora arteko diru-sarreretara igo du Espainiako Gobernuak.
Diazek “arrakasta-historiatzat” jo du LGSaren igoera
Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Yolanda Diaz bigarren presidenteorde eta Lan ministroak nabarmendu du LGSaren igoera "arrakasta-historia" dela, eta "Espainiako politika ekonomiko onenaren praktika" dela.
"Espainiako soldata desberdinkeria eta pobrezia murrizteko tresnarik onena da", adierazi du Diazek, eta igoera horri esker soldata-dezil baxuenak % 40 baino gehiago igo direla eta altuenak % 19 inguru egin duela gora azpimarratu du.