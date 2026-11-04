Adituen Batzordeak gutxieneko soldata 1.281 eurora arte igotzea aholkatu dio Lan Ministerioari
Espainiako Gobernuaren asmoa da 2027ko igoera azaroaren 29ko hauteskunde orokorrak baino lehen onartzea.
Espainiako Gobernuak lanbidearteko gutxieneko soldatarako duen Adituen Batzordeak 2027an % 4,9ko igoera egitea aholkatu dio Lan Ministerioari, soldata 1.221etik 1.281era igotzeko, Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez.
% 4,9ko igoera hori (hilean 60 euro gehiago) bat dator irailean eta urrian prezioek izandako bilakaerarekin, urte arteko inflazioa ehuneko horretan kokatu baitzen.
Hala, adituen ustez, ez litzateke erosteko ahalmenik galduko, eta Yolanda Diaz Lan ministroak emandako agindua beteko luke.
Halaber, adituen iritziz, Europako Gutun Sozialean ezarritako araua beteko litzateke, hau da, gutxieneko soldata batez besteko soldataren % 60aren parekoa izatea.
Aholku batzordeak proposatutako igoeran aintzat hartzen da gutxieneko soldata jasotzen dutenek ez dutela PFEZik ordaintzen, horixe baita Espainiako Gobernuak 2027rako aurreikusitakoa.
% 4,9ko igoera hori CCOOk eta UGTk egindako % 7ko igoeraren azpitik dago. Espainiako sindikatu nagusiek 18.290,58 eurora igo nahi dute urteko soldata, 14 ordainketatan, eta horretarako gutxieneko soldata 1.206,5ekoa izan beharko litzateke.
Espainiako Gobernuaren asmoa da 2027ko gutxieneko soldataren igoera azaroaren 29ko hauteskunde orokorrak baino lehen onartzea.
Gobernuak otsailean onartu zuen azken igoera, % 3,1koa hain zuzen ere.
Igoera hori Lan Ministerioak, CCOOk eta UGTk lortutako akordioaren ondorio izan zen, eta enpresaburuek ez zuten bat egin akordio horrekin. Hala, 2026ko igoera enpresabururik gabe onartu zen seigarren aldiz jarraian.