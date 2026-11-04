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Afiliatuen kopuruak gora egin du urrian EAEn eta Nafarroan, baina langabe kopuruak ere egin du gora
Urrian, 14.524 afiliatu gehiago zenbatu dituzte EAEn eta 2.541 gehiago, Nafarroan. Aitzitik, 2.316 langabe gehiago daude EAEn eta 719 gehiago Nafarroan.
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