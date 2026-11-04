LANGABEZIA
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Afiliatuen kopuruak gora egin du urrian EAEn eta Nafarroan, baina langabe kopuruak ere egin du gora

Urrian, 14.524 afiliatu gehiago zenbatu dituzte EAEn eta 2.541 gehiago, Nafarroan. Aitzitik, 2.316 langabe gehiago daude EAEn eta 719 gehiago Nafarroan.

SAN SEBASTIÁN, 28/07/2026.- Una mujer atiende un puesto de verdura en San Sebastián este martes, en el que se han publicado la Encuesta de Población Activa. El mercado laboral creó en el segundo trimestre de 2026 en el País Vasco 7.800 empleos hasta un total de 1.007.600, mientras la cifra de desempleados se redujo en 12.400 y la tasa de paro bajó 1,12 puntos respecto a los últimos tres meses del año anterior hasta el 7,11 %. EFE/Javier Etxezarreta
Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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