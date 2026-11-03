Etxebizitza Sailak 500 milioi euroko muga gainditu du baliabide propioekin eta 5.174 etxebizitza berri lortu nahi ditu, helburuaren % 74
413,1 milioi euro (Etxebizitza Programaren % 83,8) alokairura bideratuko dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, 2027an 1.840 etxebizitza babesturen eta zuzkidura apartamenturen obrak lizitatuko dira.
Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak astearte honetan aurkeztu du Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordean 2027rako sailaren aurrekontu-proiektua, 504,1 milioi eurokoa.
Proiektuak kopuru hori guztia baliabide propioekin mobilizatuko du. 2026an 422,1 milioi izan dira, eta, beraz, % 19,4ko igoera izango du aurrekontuak, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren (MMR) Europako funtsen ekarpena amaitu den arren.
"Euskadik ez du atzera egiten Europako funtsak desagertzen direnean. Euskadik areagotu egingo du bere konpromisoa baliabide propioekin", adierazi du Itxasok, eta etxebizitza eskuratzea herritar guztiei eragiten dien krisi gisa kokatu du.
Azaldu duenez, proiektuak alokairu babestu eta eskuragarria handitzeko, etxebizitza hutsak mobilizatzeko, prestazioak indartzeko eta egungo parkea birgaitzeko finantzaketa biltzen du. Indartze horri, gainera, Etxebizitzaren Euskal Legearen hiru aldaketa gehitu behar zaizkio, lurzoruan eta etxebizitza babestuetan esku-hartze publikoa egiteko gaitasuna handitzeko.
Alokairuak hartuko du Etxebizitza Programaren % 83,3
Etxebizitza Programak izango dituen 493,1 milioi euroetatik, 413,1 milioi (% 83,3) Alokairu Programa finantzatzeko erabiliko dira. " Alokairu eskuragarriak edozein etxebizitza-politika serioaren egiturazko atal izan behar du", defendatu du sailburuak.
Aurreikuspenen arabera, 2027rako aurreikusten da babes publikoko 1.840 etxebizitza eta zuzkidura-apartamentuen obrak abiaraztea; 279, sailak zuzenean sustatuak, eta 1.561, Visesak.
Hasiera horiek obren lizitazio eraginkorrari dagozkio, behin-behineko kalifikazioa edo sustapenen hasiera administratiboa baino fase aurreratuagoa baita.
Zuzeneko sustapeneko zorroak 3.655 etxebizitza eta apartamentu biltzen ditu, 2027an hastea aurreikusten diren 1.840 etxebizitzak eta aurreko ekitaldietako 1.815 apartamentuak barne. Horiei alokairu eskuragarria sustatzeko programako 952 etxebizitza gehitu behar zaizkie (40,3 milioi euro), eta horietatik 610 2027an emango dira.
Oro har, bi lerroek 4.607 etxebizitza eta apartamentu biltzen dituzte garapen-fase desberdinetan. Kopuru hori 5.174 etxebizitza eta apartamentu izatera iristen da, Benta Berriko 510 etxebizitzak eta Kutxabanki erositako 57 etxebizitzak kontuan hartuta.
Etxebizitza Sailak planteatutako lehen lege-erreformak Etxebizitzaren Gizarte Funtsari lurzoruak zuzenean esleitzeko aukera gaituko du. Lurzoruaren erreserba estrategikoari lotuta dago, eta, horri esker, arrazoizko alokairuko 10.000 etxebizitza berri sustatu ahal izango dira, lankidetza publiko-pribatuaren bidez eta plangintza publikopean.
Bigarren aldaketak 2003 baino lehenagoko etxebizitza babestuen aldi baterako kalifikazioa luzatzea proposatzen du, baldin eta gune tentsionatuetan badaude eta 2027tik aurrera babesa gal badezakete.
Higiezinen agentzia publiko bat babes ofizialeko etxebizitzen salerosketarako
Aurreikusten den beste tresna bat babestutako etxebizitzen higiezinen agentzia publiko bat da, bigarren mailako merkatua antolatzeko, Etxebiden erosketa-eskatzaile gisa izena emanda dauden pertsonek partikularren artean eskualdatzen diren etxebizitzak nork erosi behar dituen zehazteko. Neurri honen helburua da esleipenak gardenak izatea eta ezkutuko gainprezioei aurre egitea.
Visesak 166,3 milioi euroko aurrekontua izango du, eta Alokabidek 187,1 milioi eurokoa. Kontuek 35,15 milioi biltzen dituzte Visesaren 2022tik 2027ra bitarteko programa-kontratuetarako, eta 80,42 milioi Alokabidek alokairuko sustapenak eskuratzeko.
Bizigunek 55,4 milioi euro izango ditu, % 10 gehiago, 8.500 etxebizitza lortzeko. Atzemate berriei, Sailaren lagapenei eta Visesari egindako erosketei esker, Alokabidek kudeatutako 19.000 etxebizitzako parke baterantz aurrera egin ahal izango da.
Era berean, Alokaplusek 2 milioi izango ditu alokairua ez ordaintzeagatiko konpentsazioetarako. Udalei 500.000 euroko laguntza emango zaie hutsik dauden etxebizitzen kanona aplikatzeko, eta 2 milioi euro bideratuko dira udalaren etxebizitza-planak egiteko eta hirigintza-planak arintzeko.
Prestazioak eta programak
Etxebizitzaren Eskubide Subjektiboari lotutako prestazio ekonomikoetarako 83 milioi euro kontsignatzen ditu aurrekontuak, 2026an baino 18 milioi gehiago. Zuzkidura zabalgarria izango da eskubidea aitortuta duten pertsona guztiei arreta emateko. Aurreikuspenen arabera, 2027 itxiko da eskubide horren 34.000 familia titularrekin.
Gaztelagunek, bere aldetik, 30 milioi euroraino handitu du bere zuzkidura, eta horiek ere handitu daitezke; Sailak 11.000 onuradunera iristea espero du.
Auzoak Birgaitzeko eta Biziberritzeko Zuzendaritzak 81,49 milioi euro izango ditu. Bizigarritasuna, irisgarritasuna eta efizientzia energetikoa hobetzeko laguntza berriak 56,8 milioikoak izango dira, 2027rako finantzaketa eta ondorengo ekitaldietarako konpromisoak barne. Auzoak biziberritzeko programak 23,9 milioi euro izango ditu.