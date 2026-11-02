Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailaren aurrekontua % 5,8 igoko da, Lanbide ardatz nagusi hartuta
Ekonomia sailak 1.338.141.000 euroko aurrekontua izango du eta Lanbideri 1.191,8 milioi euroko diru-esleipena egingo zaio. Gobernantza sailak, bere aldetik, 192,4 milioi euro izango du eta zatirik handiena Administrazioa eraldatzeko eta modernizatzeko erabiliko da.
Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak 1.338.141.000 euroko aurrekontua izango du 2027an, hau da, aurreko urtean baino % 5,68 gehiago. Mikel Torres lehendakariorde eta sailburuak bere sailaren kontuak aletu ditu Eusko Legebiltzarrean eta hiru lehentasun nagusiri erantzuten dietela azaldu du: hazkunde ekonomikoari eustea eta bultzatzea, herritarren oinarrizko beharrei erantzutea eta enplegua eta lan-baldintza duinak sortzen laguntzea.
Lanbide izango da enplegu- eta gizarteratze-politiken ardatz nagusia eta 1.191,8 milioi euroko aurrekontua esleitu zaio. 2027rako mugarrien artean honako hauek ditu: langabezia-prestazioak eta -subsidioak ohiko kudeaketan sartzea, Hobetzen eredua erakunde osoan aplikatzea, Enplegu eta Toki Garapeneko planak hedatzea eta enpleguaren euskal legetik eratorritako tresnak garatzea.
Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemara 700 milioi euro bideratuko dira eta 514 milioi enplegu eta inklusio eremura. Bi partida horiek pobreziari aurre egiteko oinarrizko babesera, gizarte- eta lan-ibilbideak garatzera eta lan-merkatuan sartzeko oztopo handienak dituztenei aukera berriak eskaintzera zuzenduta daude.
Gizarteratzeak eta laneratzeak 3,68 milioi euroko hornidura espezifikoa izango du Inklusiorako Euskal Sistemaren egituraketan aurrera egiteko, laguntzako ibilbide mistoak zabaltzeko eta zaurgarritasun egoeran dauden kolektiboei zuzendutako proiektu berritzaileak sendotzeko.
Lan eta Gizarte Segurantza arloak 131,2 milioi euro izango ditu elkarrizketa soziala eta negoziazio kolektiboa bultzatzeko, langile ahulenak babesteko eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrean aurrera egiteko. Horren barnean, Soldata Arrakalaren aurkako III. Plan Operatiboak 440.000 euro izango ditu, % 10 gehiago.
Osalani 20,29 milioi euro esleitu zaizkio, eta Laneko Segurtasun eta Osasunerako 2027-2032ko Euskal Estrategia lantzeari ekingo dio.
Gizarte Ekonomiak 8,96 milioi euroko partida izango du, eta, besteak beste, Gizarte Ekonomiako Sail arteko II. Plana garatzeko eta Arizmendiarrieta Sozial Ekonomikoa Think Tank laguntzeko erabiliko da.
Azkenik, Eustatek 18,68 milioiko diru-sarrera jasoko du.
192,4 milioi euro Administrazioa eraldatzeko
Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailak 192,4 milioi euro izango ditu 2027an, aurreko ekitaldian baino % 14,2 gehiago.
Maria Ubarretxena sailburuak azaldu duenez, zatirik handiena, 140 milioi euro, Administrazioa eraldatzera eta modernizatzera bideratuko dira. Besteak beste, erakundeekin harremanetan jartzeko DENA ataria eta NEU euskal zorro digitala garatuko dira, 1,3 milioi euroko aurrekontuarekin. Herritarren arretarako 1,5 milioi bideratuko dira eta 10,6 milioi inbertituko dira Gasteizko Arka eraikina eta Bilboko Gran Via 85eko Zuzenean bulegoak egokitzeko.
Horrez gainera, 12 milioi euro bideratuko dira administrazio elektronikoa indartzera; 26 milioi, zerbitzuen jarraipena bermatzen duten informazio sistemetara; 10 milioi, zibersegurtasunera; eta 9,4 milioi, Itelazpiren bitartez Euskadiko komunikazioak modernizatzen jarraitzera.
Enplegu Publikoko sailburuordetzak 31,6 milioi euroko esleipena izango du hautaketa prozesu berriak egiteko, etengabeko prestakuntzarako eta ezagutzaren transferentzia bermatzeko.
Erakunde Harremanetarako sailburuordetzak 5,4 milioi euro izango ditu administrazio irekiagoa, gardenagoa, parte-hartzaileagoa eta ebaluagarriagoa sustatzeko.
Araubide Juridikoaren sailburuordetzak 7,8 milioi euro izango ditu zerbitzu juridikoak modernizatu eta digitalizatzeko. Kopuru horretatik 5,3 milioi defentsa eta segurtasun juridikora bideratuko dira eta 1,6 milioi Euskadiko Aholku Batzorde Juridikora.
Azkenik, 3 milioi euro bideratuko dira autonomia digitala indartzera.