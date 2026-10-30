Vicinayko langileek uste dute enpresaburuak interes handiagoa duela lursailetan industria-jardueran baino
Sakrifizio berriak onartzeari uko egin diote eta industria-jarduera berreskuratzeko eskatu dute.
Vicinay enpresako zuzendaritzak proposatutako enplegu-erregulazioko espedientearen aurka agertu da enpresa batzordea. Horren hitzetan, zuzendaritzak ez du interesik industria-jardueran, eta kudeaketa txarra egin du. Gainera, zalantzan jarri ditu Damaso Quintana inbertitzailearen benetako interesak, "bere jarduera" zein den ikusita, eta "lurzoru erakargarria" dela ikusita, itsasorako irteera baitu.
Vicinayko langileak gaur goizean mobilizatu dira, enplegua mantentzeko eta Eusko Jaurlaritzari inplikazioa eskatzeko, eta adierazpena egin dute, LABek adierazitakoaren ildo beretik.
Gogoratu dutenez, Lakuak eta aldundiek 15 milioi euro bideratu dituzte enpresara, eta, ondorioz, beharrezkoa da jakitea "zer konpromiso hartu ziren eta zer berme dauden jarduerari eta lanpostuei eusteko".
Vicinayko langileek ez dute onartzen doikuntza berriak beren bizkar gainean kargatzea. Horien arabera, aldi baterako enplegu erregulazioak jasan dituzte eta aktibitate gabeko aldi luzeak pilatu dituzte. Enpresak planteatu du negoziazioak azaroaren 9an hastea, hilabeteko iraupenarekin. Aldez aurretik, hilaren 5ean, bilera egingo dute Eusko Jaurlaritzarekin.
Jarduera berreskuratzea
Gaur goizean komunikabideei eskainitako adierazpenetan, enpresa batzordeko presidenteak, Víctor Salinasek, enpresaren etorkizuna eraikitzearen alde egin du, abiapuntu hartuta "jarduera berreskuratzea, eskaera berrien etorrera, inbertsio produktiboak eta enpleguari eustea". Langile klasearen gaitzespena adierazi du, urteetan sakrifizioak egiten jarraitu dutelako: "urteetan egindako sakrifizioek enpresak aurrera jarraitzeko balio behar dute". Ez dute nahi neurri berriak "lanpostuak arriskuan jartzeko aurrekari bihurtzea".
Salinasek nabarmendu du egoerak ez diela 60 pertsonari bakarrik eragiten: 150 urteko historia eta 128 langile dituen enpresa bat da, "ziurgabetasuna sortzen du gainerako langileontzat, eta ondorioak ditu Sestao osoan eta Ezkerraldean".