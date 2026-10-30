KPIa % 4,9ri eutsi dio urrian, erregaien merkatzea gorabehera
Horrela, Kontsumoko Prezioen Indizeak % 4tik gorako igoera izan du hiru hilabetez jarraian, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan aurreratutako datuen arabera.
Kontsumorako Prezioen Indizeak (KPI) % 4ko urte arteko hazkundeari eutsi dio urrian, 2023ko otsaileko mailetan. Hiru hilabetez jarraian % 4tik gorako igoera izan du, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan aurreratutako datuen arabera.
Erakundeak azaldu duenez, ibilgailu pertsonalentzako erregaiek eta lubrifikatzaileek behera egin zuten urrian, 2025eko hilabete berean izandako gorakadaren aurrean. Elikagaiek eta arropek, berriz, KPIa jaisten lagundu zuten, prezioak iazko urrian baino gutxiago igo baitziren.
Hala ere, bilakaera hori konpentsatu zuten pakete turistikoek (prezioak gutxiago jaitsi ziren 2025eko urrian baino), gasak (prezioak duela urtebete baino gehiago igo ziren) eta erregai likidoek (prezioak igo egin ziren, aurreko urteko hilabete berean izandako jaitsieraren aldean).
INEk KPIren datuen aurrerapenean azpiko inflazioaren estimazioa sartu du (elikagai ez-landurik eta produktu energetikorik gabe), urrian % 3,1ean mantendu dena, indize orokorra baino 1,8 puntu beherago kokatuz. Horrela, azpikoa 2024ko martxoko mailan mantentzen da.
Hileko datuei dagokienez (urria irailaren aldean), KPI % 0,6 igo da, irailean baino hiru hamarren gehiago. Urriko igoerarekin, hileko inflazioak bederatzi hilabete jarraian metatu ditu, goraka.
Bestalde, KPI harmonizatuak (KPI) hamarren bat murriztu zuen urte arteko tasa urrian, % 4,9ra arte, hileko % 0,5eko aldakuntzarekin. Estatistikaren arabera, KPIaren azpiko inflazioa % 3,1 izango da urteko hamargarren hilabeterako.